Trapani, il sottopasso e la Rsa in Via Virgilio. Le precisazioni dell'assessore Pellegrino 

06/12/2022 08:00:00

Arrivano importanti precisazioni sulla vicenda del sottopasso a Trapani, e della costruzione in cemento, destinata ad accogliere una Rsa, che è sorta in Via Virgilio, in una zona che però è (anzi, era ...) destinata a verde pubblico attrezzato.

A fare queste precisazioni è l'assessore all'urbanistica, Giuseppe Pellegrino, che riferisce alla redazione di Tp24 di non aver mai detto che non c'erano altre aree per realizzare la struttura sanitaria a Trapani della Salustra srl (Tp24 ha dimostrato come in realtà di aree individuate dal piano regolatore di Trapani ce ne sono ben tre), ma lui ha solo detto che "a Trapani mancano Rsa". E' in riferimento al sottopasso, invece, che Pellegrino dice che non ci sono a Trapani altre aree alternative dove realizzarlo, se non in quella individuata in Via Mazara.

Rimane molto vago, però l'assessore sulle ragioni che hanno portato l'Amministrazione Comunale a sposare il progetto di variante che ha portato alla realizzazione della Rsa in Via Virgilio. "La Salustra è ovvio che si poteva fare altrove - aggiunge - non siamo mica bambini". Ma come è stato possibile intanto arrivare al via libera? "Voi potete cercare di svelare tutti i misteri possibili, potete andare dal procuratore - risponde - io non ho nulla da dichiarare".