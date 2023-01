Birgi: Schifani mette Riggio al posto di Ombra. Iacp: Norrito prende il posto di Scontrino 

05/01/2023 17:18:00

Come anticipato da Tp24, il presidente della Regione siciliana ha dato il benservito al presidente dell'Airgest, Salvatore Ombra. Al suo posto, dal 10 Gennaio sarà presidente Vito Riggio, ex parlamentare ed ex presidente dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, l'Enac, che ha guidato per 15 anni. Riggio è un sostenitore della linea di Schifani dell'accorpamento delle società di gestione degli aeroporti di Palermo e Trapani e della successiva privatizzazione.

L'ingegnere mazarese Maurizio Norrito è il nuovo commissario dell’Istituto autonomo case popolari di Trapani. Norrito, funzionario della Regione Sicilia, prende il posto dell’ormai di Vincenzo Scontrino. Anche Scontrino aveva ben operato in questi anni alla guida dell'ente.