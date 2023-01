Ea2g avvia una collaborazione con Studio Vira, specializzata in consulenza alle imprese

06/01/2023 16:00:00

La EA2G, nell’augurare buon anno a tutti lettori, è lieta di informarvi che, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale e di un più ampio programma di sviluppo, ha avviato una collaborazione con “Studio Vira”, società specializzata nella consulenza alle imprese che vogliono accedere alle innumerevoli opportunità dei fondi comunitari, nazionali, PNRR ecc. Pertanto, continueremo a informarvi su tali opportunità ma ancora più forti e puntuali. Tale integrazione/potenziamento dell’area finanza agevolata è frutto di una scelta di specializzazione come chiave per crescere e competere nella finanza di impresa.



Il nuovo anno si presenta già ricco di opportunità sia a livello regionale che nazionale:

- si attendono i bandi del dipartimento delle attività produttive della regione siciliana, Fare impresa per le start up e Ripresa Sicilia per le imprese esistenti, dalla regione anche un fondo per il caro energia;

- il Ministero del turismo ha istituito Il Fondo Tematico Turismo volto a fornire il supporto finanziario necessario alle imprese per un turismo più sostenibile;

- il Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha istituito un fondo per l’agricoltura a sostegno dell’innovazione e delle filiere produttive;

- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione delle imprese un bando per la transazione industriale con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica;

- rifinanziati i contratti di sviluppo e la nuova Sabatini.

- confermato il credito di imposta per il mezzogiorno, anche per le zes, ecc.

Insomma, tante opportunità per le imprese siciliane che potranno scegliere di avvalersi della collaborazione di professionisti esperti che sapranno prima di tutto ascoltare le esigenze aziendali e solo dopo dare i giusti consigli e indicare la strada da percorre per uno sviluppo sostenibile.



Per informazioni contattare STUDIO VIRA per una consulenza gratuita e senza impegno.

Riportiamo tutti i contatti:

e-mail info@studiovira.it

numero telefonico +39 0924 45515

linea WhatsApp +39 377 0944284