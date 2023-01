RIPRESA SICILIA: domande dal 1 marzo 2023

11/01/2023 10:21:00

La misura è volta a rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano e a stimolare il riposizionamento di settori tradizionali attraverso l’agevolazione di investimenti funzionali a sostenere la crescita e l’innovazione, agevolare i processi di trasferimento tecnologico, sostenere ricerca e sviluppo, favorire processi di riconversione e riqualificazione di siti produttivi.



Beneficiari

Piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Sicilia, sia in forma singola o associata.



Principali settori ammissibili

Attività manufatturiere (compresa la trasformazione dei prodotti agricoli), attività di gestione dei rifiuti e risanamento, commercio all’ingrosso e dettaglio, servizi di informazione e comunicazione.



Principali settori esclusi

Pesca e acquacoltura, produzione primaria dei prodotti agricoli, turismo e ristorazione, costruzioni, attività professionali, scientifiche e tecniche.



Interventi ammissibili

- realizzazione di una nuova unità produttiva

- ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente

- diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente per nuovi prodotti (cambio ATECO)

- ristrutturazione di un’unità produttiva esistente per introdurre innovazioni nel processo di produzione e per migliorare il livello di efficienza, valutabili in termini di riduzione dei costi, aumento della qualità dei prodotti e/o dei processi, eventuale riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento della sicurezza sul lavoro.



Spesa ammissibile da 400.000 a 5.000.000 di euro:

- opere murarie e ristrutturazione, nonché per l’acquisto di immobili esistenti;

- progettazione e direzione lavori;

- macchinari, impianti e attrezzature necessari al ciclo produttivo dell’impresa;

- spese per la formazione specialistica del personale,

- spese per l’acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche;

- spese per consulenze specialistiche,

- costi per programmi di internazionalizzazione, di marketing, e-business







Intensità di aiuto concedibile

Il programma di investimento è agevolato nella misura del 75% con:

- Finanziamento a tasso zero

- Contributo a fondo perduto

Resta in carico all’impresa beneficiaria il cofinanziamento per un importo non inferiore al 25% del programma di spesa ammissibile.



