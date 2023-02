Diocesi Trapani e Mazara del Vallo, ad Alcamo la Giornata del Ringraziamento con focus su legalità e agromafie 

05/02/2023 00:50:00

Un’iniziativa simbolo della sinergia tra la comunità ecclesiale, associazioni di categoria e istituzioni. Il percorso di educazione alla pace diocesano “Disarmare il cuore per fermare la guerra” s’intreccia con la Giiornata provinciale del Ringraziamento promossa in collaborazione con la direzione provinciale di Coldiretti e la partecipazione di AcliTerra, Movimento cristiano lavoratori-Feder.agri nell’obiettivo comune di educare alla pace che nasce da una vera giustizia e dalla cura della terra.

Si svolgerà, oggi, domenica 5 febbraio, ad Alcamo, città a vocazione agricola, alle 10, nella chiesa di Sant’Oliva, l’apertura della Giornata del Ringraziamento che ha sempre respiro provinciale e ogni anno, in una città diversa, coinvolge entrambe le diocesi di Trapani e Mazara del Vallo.

“Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto (Am 9,14) – Custodia del creato, legalità e agromafie” è il tema di quest’anno. Alle 10, dopo i saluti istituzionali, interverrà per una riflessione e una testimonianza Giuseppe Antoci, già presidente del parco dei Nebrodi e presidente onorario della Fondazione Antonino Caponnetto, ispiratore del Protocollo di legalità meglio noto proprio come “Protocollo Antoci” diventato legge dello stato. Saranno presenti il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, il presidente di Coldiretti Trapani, Antonio Rallo, il direttore di Coldiretti Trapani, Santo De Maria, il vicepresidente nazionale di AcliTerra, Giuseppe Peralta, il presidente provinciale di Mcl-Feder.agri, Ubaldo Augugliaro. L’incontro sarà moderato da Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale e il lavoro della diocesi di Trapani. Alle 11.30 si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, e concelebrata dal vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella. Al termine, la benedizione dei mezzi agricoli che riempiranno piazza Ciullo e la degustazione di prodotti tipici del territorio. Nel corso della celebrazione eucaristica sarà ricordato il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, l’imprenditore di Castellammare del Golfo che ha denunciato i suoi estortori, scomparso recentemente all’età di 47 anni.