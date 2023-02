Domenica alle 15.00 la Fly Volley in campo al PalaBellina contro VolleyRò. 

05/02/2023 11:27:00

Dopo le tre settimane di sosta previste dal calendario del Campionato Nazionale serie B1 di Volley Femminile, ripartono le sfide della GesanCom Fly Volley Marsala che domenica 5 febbraio, tra le mura amiche del PalaBellina, affronterà, tra le squadre del girone E, il VolleyRò Casal dè Pazzi di Coach Andrea Ebana.

Il match, valido per la prima giornata di ritorno, promette di essere una sfida molto interessante che sicuramente appassionerà il folto pubblico previsto sugli spalti dell’impianto marsalese. Il team romano cercherà di ripetere la vittoria dell’andata per poter continuare a mantenere la terza posizione in classifica a quattro punti dalla vetta, con la Fly Volley, invece, alla ricerca di una vittoria casalinga che dia, oltre che punti salvezza per la propria classifica, una svolta ideale che migliori l’approccio mentale a tutta la seconda parte del torneo.

Per il roster lilibetano sono state settimane di preparazione tecnica e fisica con l’obiettivo di migliorare quelle fasi di gioco che non hanno brillato nei match precedenti con Coach Gaspare Viselli che ha chiesto alle atlete una concentrazione massima al fine di giocarsi tutte le chance possibili in campo. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile per le libellule biancoazzurre di capitan Scirè, ci si aspetta una bella sfida da giocare a viso aperto, palla su palla, un’appassionante match da vivere tutto d’un fiato fino alla fine.

Ad inizio match verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura di Giovanni Fasulo purtroppo scomparso venerdì scorso. Giovanni è stato un grande tifoso di pallavolo, ricordato da tutti gli appassionati di volley per aver raccolto foto ed articoli sportivi creando la più grande rassegna stampa di pallavolo marsalese.

La diretta della partita, commentata da Oreste Pino Ottoveggio e Francesco Vitta, sarà visibile domenica 05 febbraio 2023, con inizio alle 15.00, sul canale facebook “Fly Volley Marsala". GesanCom Fly Volley Marsala / VolleyRò Casal dè Pazzi Roma verrà arbitra dal Sig. Giuseppe Pampalone coadiuvato dal Sig. Vincenzo Emma.