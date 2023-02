06/02/2023 13:10:00

Torta con 105 candeline per Maria Grammatico.

A festeggiarla, oltre ai parenti, anche il sindaco di Trapani. Nonna Maria, nonostante la veneranda età, è lucida e attiva.

Ancora cuce, ama il dialetto trapanese e adora la cioccolata. Tutte le mattine legge i giornali per tenersi informata. Vedova Stellato, abita in via Del Cipresso. Ha due figli, Rosaria che vive assieme a lei, e Gaspare e due nipoti. Venerdì scorso, la super nonna ha partecipato alla celebrazione eucaristica e si è fatta benedire la gola. Lei, infatti, non prende medicine.