Il Marsala Volley non contiene l'Omag-Mt San Giovanni alla prima al Palasport 

"La squadra ha girato finchè ha giocato una buona pallavolo e avuto continuità nel rendimento. Così è stato domenica scorsa a Montecchio. Poi appena si prende una imbarcata subendo un filotto di punti, diventa difficile riprendere il filo logico della gara, con la partita che vive pure di pause che spezzano il gioco e fila via. Ammetto che il poco tempo a disposizione per la preparazione della partita non ha aiutato. Fin dove siamo riusciti a lavorare ci siamo allenate. Con l'ingresso della settimana prossima, invece, rientreremo ad eseguire la tabella di allenamento tradizionale e potremo lavorare meglio su aspetti quali ricezione, attacco e fase del cambio palla. Speriamo che contro Perugia, che non è sullo stesso piano di San Giovanni, riusciremo ad essere maggiormente in partita e portare a casa una maggior quantità di set rispetto ad oggi".

Davanti al festante pubblico del Pala San Carlo la Seap-Sigel Marsala del neotecnico Buonavita, nel primo di due impegni casalinghi consecutivi che il calendario ha messo assieme, rende la vita difficile alla più quotata Omag-Mt San Giovanni in Marignano che supera il sestetto lilibetano con punteggio mediano. Il risultato oggi, a dispetto della gara di andata terminata in soli tre set e con strappi insanabili, esprime che a vigere c'è stato un certo equilibrio. Omag-Mt San Giovanni ha vissuto in Sicilia una giornata "luci ed ombre" perchè la squadra capitanata da Moneta in certi frangenti ha assoggettato al freno le romagnole che comunque si sono ritrovate da un momento all'altro a sostituire un elemento titolare come Babatunde. Il secondo set messo in piedi dalle azzurre si avvicina alla definizione di squadra "operaia" e che si aiuta, facendo spendere al coach avversario già a metà di secondo set due discrezionali con Moneta e il libero Norgini che chiudendo tutti i varchi, si ergono a padrone della seconda linea azzurra e con Ghibaudo che effettua per due volte un punto diretto da due servizi in salto. Incrociando le dita, tutto quello elencato potrebbero essere indicazioni preziose fatte recapitare dalla squadra ad Eraldo Buonavita. Questi i parziali giocati: [21/25; 25/17; 11/25; 16/25]. Mvp del match è stata eletta Nikoleta Perovic, opposto di Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Prima dell'incontro osservato il minuto di raccoglimento, come su tutti gli altri rettangoli rosa di Lega serie A femminile, per le vittime del terribile terremoto in Turchia e in Siria. Per le donne di Buonavita prossimo appuntamento sempre casalingo domenica 19 febbraio alle ore 16.00 contro l'ultima della classe 3M Pallavolo Perugia, ex squadra di Buonavita. In una partita che già così si presenta ad avere i connotati di uno ennesimo spareggio salvezza da disputare.: La compagine delle "Zie" così pensata da coach Enrico Barbolini: la regista Turco compone la diagonale d'attacco assieme a Perovic; schiacciatrici di banda Rachkovska e Bolzonetti; centrali Babatunde e l'ex di giornata Parini. Libero l'ex Soverato e Olbia Giorgia Caforio. Il tecnico della Seap-Sigel Marsala, Eraldo Buonavita alla sua prima in casa dispone in campo questo sestetto iniziale: Orlandi opposta a Salkute; terminali offensive Bulovic e capitan Moneta; centri D'Este e Frigerio. Maglia di libero per Maria Chiara Norgini.: I primi due punti arrivano dalle bande romagnole: Rachkovska e Bolzonetti su tap-in 0-2. La reazione di casa non si fa attendere: il -1 è di Salkute su muro 2-3. Babatunde serve il gioco e manda in out: 3-3. Marsala prima volta davanti sul 5-4 su ace di Bulovic. Dopo che la compagine delle "Zie" raggiunge il pari, ci pensa capitan Moneta, con Ghibaudo in regia a rilevare l'infortunata Orlandi, a ridare il +1: 6-5. Break delle ospiti che se ne vanno sul +3: 6-9. Un vantaggio di tre punti che permane anche al passaggio del 9-12 (primo tempo di Babatunde). Ma al time-out di coach Buonavita il risultato è di 9-14 e Perovic ad incaricarsi del servizio già da tre turni. Marsala cerca di compiere uno strappo e con Ghibaudo dalla linea del servizio arrivano due punti delle azzurre (quello del 11-15 della stessa regista cuneese e del 12-15 di Frigerio). Buonavita dopo un controbreak ospite spende anche il secondo time-out discrezionale: 12-18. La Seap-Sigel in questa fase è portata sù da Salkute (suoi i punti del 13-19, del 14-20 e del 16-20 assistita da Ghibaudo). L'attacco di D'Este riduce le distanze a un -3: 17-20. L'attacco di banda sconclusionato di Perovic dà il -2: 18-20. Il discrezionale questa volta è di Barbolini. Marsala perviene al -1 con Salkute su scaltro pallonetto da posto due. Poi Parini sbroglia una situazione complessa con il primo tempo: 19-21. Due turni al servizio di Bolzonetti da punto diretto danno il 19-23. Il finale è equilibrato, ma lo chiudono Perovic e un errore in impostazione azzurra per il 21-25 con il quale si fissa il risultato. Ultimo punto azzurro del parziale è ad opera di Salkute sempre su suggerimento della 2003 Ghibaudo. Via al secondo gioco con le stesse formazioni che avevano chiuso il primo parziale. Babatunde inaugura il secondo gioco, risponde Moneta in pipe: 1-1. Un attacco romagnolo considerato fuori dalla coppia arbitrale dà il primo vantaggio alla compagine di Buonavita: 2-1. Dopo due segni consecutivi di San Giovanni, D'Este compie il muro punto del -1: 3-4. Successivamente dal -4 (ace di Parini), Marsala reagisce con doppio Bulovic, uno di questi su alzata di Norgini a rincorrere un pallone sottorete: 5-7. La Seap-Sigel Marsala risorge e realizza il filotto che la issa sul 10-9, dopo una situazione di svantaggio 5-9. I timbri portano le firme di D'Este su ace, Bulovic, Salkute. Barbolini in difficoltà chiama due time-out nel giro di pochi scambi (l'ultimo sulla situazione di 13-9). Break interrotto a 14, con Parini che vince il duello sottorete: 14-10. Bulovic riconsegna il +6 schiacciando forte in diagonale: 16-10. Più avanti Frigerio (ace) addirittura dà il +7 alla propria squadra. Capitan Moneta fa volare a 20 la Seap-Sigel Marsala che si mantiene a debita distanza: 20-13. Nel frattempo, Barbolini si gioca la carta Salvatori per Babatunde una centrale che sostituisce un'altra centrale per alzare il muro. Dentro anche Aluigi e fuori Turco. I punti del 21-13 e del 22-14 sono un attacco di seconda di Ghibaudo. Si avvicina alla conquista del set la compagine di casa con i punti di Salkute e poi di Moneta del 24-15, anche grazie alle difese di Norgini. Rifiata la Seap-Sigel Marsala e San Giovanni accorcia fino all'errore al servizio romagnolo. 25-17 e via al set intermedio.Si procede con le stesse formazioni e Salvatori in campo. Il primo punto è delle ospiti con Bolzonetti dopo recupero di Norgini. Con Rachkovska dalla linea dei nove metri arrivano i successivi tre punti delle "Zie": 0-4 e time-out di Buonavita. Salkute muro e fuori e accorcia sull'1-5. Gli scambi vengono giocati ma i punti fino all'1-8 sono di San Giovanni in Marignano. Buonavita cambia in regia e si affida a Orlandi. E da un'alzata della romana del 2004 arriva subito il segno di Moneta del 2-8. Successivamente, San Giovanni in Marignano con i turni al servizio di Turco e Bolzonetti scava un solco: 6-14. Bulovic e Salkute cercano di rispondere: 10-18. San Giovanni in Marignano riprende largo con un felice turno al servizio di Rachkovska e i punti di Perovic. Altrettanto buono il turno in battuta della regista Turco, con Marsala che intanto cambia pelle (fuori Orlandi e Bulovic e dentro Ghibaudo e Szucs). Perovic colpendo da posto due consegna il 11-25 finale. Ghibaudo resta schierata e via al quarto set con Moneta e Frigerio (attacco in primo tempo) che compiono il 2-1 iniziale. San Giovanni è alle costole e sorpassa: 2-3. Salkute e un errore avversario ridanno il +1: 4-3. Una pestata avversaria e Marsala va sul +2: 5-3. Inizio equilibrato, ma D'Este infiamma i 200 del "San Carlo" con una ispirata fast del 6-5. Salkute riconsegna il +2: 7-5. San Giovanni recupera lo svantaggio e perviene al pareggio quando il punteggio segna 8-8. Marsala deve far fronte al controbreak con San Giovanni in Marignano che scappa sull'8-11 e discrezionale di Buonavita. Al rientro in campo, Bulovic riceve e colpisce efficacemente da posto quattro: 9-11. Il canovaccio non cambia nei successivi scambi: Marsala insegue. Salkute accorcia sull'11-14. Più avanti un attacco di Moneta in parallela porta a -2 le lilibetane. Dalla linea del servizio Omag-Mt è irresistibile, involandosi verso il successo (14-21) e Buonavita cambia Bulovic per Szucs con il fine di trovare stabilità in ricezione. Dentro anche Guarena per Frigerio. Marsala con uno sforzo mentale cerca di risalire la corrente, ma saranno gli ultimi scambi del match. Moneta realizza il punto del 15-22, Salkute quello del 16-23. Ghibaudo attacca fuori, poi chiude Perovic: 16-25. La partita di oggi e la condotta di gara delle azzurre afferma che ci sono chance reali per uscire dal baratro già nella prossima partita interna. E si lavorerà in palestra, seguendo i consigli di Buonavita, proprio in funzione di questo: tornare a gioire per la vittoria numero quattro della stagione.Per dovere di ospitalità, viene prima ascoltato: "Il parere di coacha seguito della sconfitta interna ad opera di San Giovanni in Marignano:: 1-3 [21/25; 25/17; 11/25; 16/25]: Orlandi, Salkute 20, D'Este 4, Frigerio 7, Moneta 10, Bulovic 11, Ghibaudo 3, Szucs, Guarena, Garofalo. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella. Norgini (L) 66% ricezione (23% ++): Turco 2, Perovic 23, Parini 2, Babatunde 2, Rachkovska 7, Bolzonetti 25, Salvatori 3, Aluigi. n.e. Biagini, Saguatti, Covino, Cangini (L)Coach: Enrico Barbolini; vicecoach: Alessandro Zanchi Caforio (L) 61% ricezione (19% ++): Fabio Scarfò di Reggio Calabria e Giorgia Spinnicchia di Catania: 200 circa: Nikoleta Perovic (Omag-Mt San Giovanni in Marignano)