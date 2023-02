In Sicilia adesso tutti vogliono più soldi. Dopo i deputati tocca a Sindaci, consiglieri e ...

18/02/2023 06:00:00

Il governo Schifani ha inventato l'anti - spending review. Mentre da altre parti si cerca di tagliare il costo della politica, in Sicilia, si parla solo di aumenti. Hanno cominciato prima i parlamentari che, di notte, si sono aumentati di mille euro al mese la già ricca indennità che percepiscono, con la scusa di adeguarla all'inflazione. Adesso battono cassa i Sindaci, che vogliono l'aumento dello stipendio (c'è chi, come la Sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha già fatto da se), e quindi è il turno dei consiglieri comunali...

Il tutto a contorno di una finanziaria che verrà ricordata per le tante mance e mancette inserite, così tante, e inserite in un unico maxi emendamento, che anche gli stessi parlamentari faticano a sapere cosa hanno votato, e molte spese stanno venendo fuori ora.

ra le numerose proposte presentate dai deputati, alcune di esse tecniche e complesse, ci sono anche contributi di varia entità destinati a diversi progetti, come la costruzione di una chiesa in provincia di Messina, il restauro di sentieri turistici, l'organizzazione di convegni e molto altro. Molti deputati non sembrano avere chiaro il contenuto delle norme approvate, ma l'assessore all'Economia Marco Falcone difende il processo di approvazione, affermando che è stato dato un tempo sufficiente per la lettura degli atti.

Circa l'aumento dello stipendio dei deputati, di fronte alle polemiche che hanno travolto il Palazzo nei giorni di votazione della manovra gli onorevoli si sono difesi segnalando che il recupero dell’inflazione è una prerogativa di cui beneficiano tutti i contratti pubblici. Anche se il Giornale di Sicilia rivela che proprio ai dipendenti regionali non è stata concessa.

Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno non esclude di riproporre la norma per la cancellazione. Anche se il deputato del Pd Nello Dipasquale suggerisce un’altra soluzione: «I deputati rinuncino all’aumento, come ho fatto il 7 febbraio io con una nota agli uffici dell’Ars».

Intanto, nelle stesse ore in cui si aumentavano lo stipendio, i deputati hanno anche deciso di aumentare quello dei Sindaci, che vedranno raddoppiate le loro indennità, con punte, ad esempio, per i sindaci delle città più grandi, di 14mila euro al mese, che poi è lo stipendio del Presidente della Regione Siciliana. E i consiglieri comunali, poveretti? Anche loro avranno l'aumento, perchè è tutto parametrato. Insomma, in Sicilia, la politica torna ad essere un buon affare. Anche perchè in alcuni casi prenderanno più del 40% che del resto d'Italia. Il presidente del consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano, ad esempio, prenderà 1003 euro in più al mese, passando ad oltre 4mila euro al mese. Questo uno schema che, a proposito dei Sindaci, spiega di cosa stiamo parlando.