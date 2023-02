Ripresa Sicilia dal 28 febbraio disponibile la piattaforma

27/02/2023 08:45:00

E’ stato pubblicato nel sito della regione e nella G.U.R.S. l’avviso “RIPRESA SICILIA”.



A partire dal 28 febbraio è possibile accedere alla piattaforma. Dal 5 aprile il via alle domande.

Ampliata la platea delle imprese ammissibili e fissate le aliquote di contributo a fondo perduto pari al 40% per le piccole imprese e 30% per le medie imprese. L’intensità massima di aiuto concedibile è pari al 75% delle spesa ammissibile.

Le agevolazioni consistono in una combinazione di contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero. Resta a carico dell’impresa il cofinanziamento di almeno il 25% del programma di spesa ammissibile. Ricordiamo inoltre che la misura è volta a rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano e a stimolare il riposizionamento di settori tradizionali attraverso l’agevolazione di investimenti funzionali a sostenere la crescita e l’innovazione, agevolare i processi di trasferimento tecnologico, sostenere ricerca e sviluppo, favorire processi di riconversione e riqualificazione di siti produttivi. I beneficiari sono le piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Sicilia, sia in forma singola o associata, con almeno due bilanci approvati o, allorché non previsti, documenti ad essi equiparati regolarmente presentati.

Il programma di spesa ammissibile da 400.000 a 5.000.000 di euro può essere finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva, ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente, diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente per nuovi prodotti, ristrutturazione di un’unità produttiva esistente per introdurre innovazioni nel processo di produzione e per migliorare il livello di efficienza, valutabili in termini di riduzione dei costi, aumento della qualità dei prodotti e/o dei processi, eventuale riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Le agevolazioni sono concesse a seguito di istruttoria curata dall’IRFIS che predisporrà una graduatoria. Le imprese saranno ordinate in via decrescente tenendo conto di determinati indicatori di bilancio. E’ previsto inoltre un esame di merito delle proposte progettuali.

Per informazioni contattare:

STUDIO VIRA srls

info@studiovira.it - tel 0924. 525911



EA2G srl

0924.45515 - Whatsapp 3770944284