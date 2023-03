I fatti del 23 Febbraio: Xi Jinping e Zelens'skj, Macron e le pensioni, Meloni in calo

23/03/2023 06:59:00

Vediamo le principali notizie di oggi, 23 Febbraio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

• Xi Jinping è tornato a casa con la certezza che ormai la Russia dipende da lui. Con Putin non ha parlato del piano di pace. Non gli resta che aspettare la telefonata a Zelens’kyj

• Zelens’kyj a sorpresa è andato in visita ai soldati di Bakhmut e Kharkiv

• Durante un’intervista a reti unificate, Macron ha detto che la riforma delle pensioni, se pur antipatica, è necessaria. Domani la nona giornata di mobilitazione

• La Meloni, dopo il Senato, reso anche alla Camera l’informativa in vista del Consiglio europeo (oggi e domani). Conte la accusa duramente. Calano i consensi nei confronti del governo

• Crédit Suisse, il parlamento processa i dirigenti. Chiede loro di restituire tutti i bonus

• La Federal Reserve ha deciso di alzare i tassi d’interesse di 25 punti base: al 4,75%-5%, massimo dal 2007

• Tra la Campania e il Piemonte ci sono state truffe sui bonus edilizi per 3 miliardi di euro

• La Camera, con voto unanime, ha istituito una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi

• Partygate, Boris Johnson si difende. L’ex premier sostiene di essere stato malconsigliato e di non aver mentito deliberatamente al parlamento

• L’Università La Sapienza batte Oxford per il terzo anno consecutivo. L’ateneo romano è primo nella classifica di Studi classici e Storia antica. Per la prima volta nella classifica anche Tor Vergata

• Decreto scuola, il governo vuole istituire due nuove figure professionali: docente tutor e docente orientatore

• L’ex tennista Martina Navratilova è quasi guarita dal cancro

• Processo Juve: Santoriello, il pm che «odia i bianconeri», si astiene

• Record di presenza allo stadio per il calcio femminile. Per Roma-Barcellona all’Olimpico si sono presentate 39.454 persone tutte paganti

• È morta Lucy Salani, attivista lgbt, transessuale, superstite dei campi di concentramento nazisti. Aveva 99 anni

Titoli

Corriere della Sera: Armi a Kiev, tensioni in Aula

la Repubblica: Le nomine della discordia

La Stampa: Meloni sfida l’Europa: «Oggi parlo di migranti»

Il Sole 24 Ore: La Fed alza ancora i tassi ma rallenta

Avvenire: La sete del mondo

Il Messaggero: Bollette, arriva il bonus «famiglia»

Il Giornale: SOS Immigrazione / Nato batte Europa

Leggo: Supertruffa sui bonus

Il Fatto: Uranio impoverito: Ucraina nuovo Iraq

Libero: Il conto di Conte: maxi-truffa da 12 miliardi

La Verità: Abbiamo affittato un utero in 5 minuti

Il Mattino: A Mergellina colpi esplosi per uccidere

il Quotidiano del Sud: Il gioco sporco della pace impossibile

il manifesto: Ed è subito guerra

Domani: La Lega lascia sola Meloni in aula e alza la tensione nel governo