09/04/2023 17:00:00

Vandalizzato il lungomare delle due di San Leone in provincia di Agrigento, vicino alla Scala dei Turchi. Questa volta, qualcuno ha distrutto diversi vasi decorativi, posizionati come ornamento del lungomare.

A denunciare per l'ennesima volta l'inciviltà del gesto è l'associazione Mareamico. "Agrigento ha raggiunto l'ambito traguardo di essere Capitale della Cultura per il 2025 - scrivono i responsabili -. Ora serve uno scatto d'orgoglio dei cittadini onesti, per mettere al bando tutti coloro i quali danneggiano la nostra città con questi gesti incomprensibili e tutti quelli che continuano ad abbandonare i rifiuti in ogni dove".