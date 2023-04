Muore per cercare di spingere al largo un barchino di migranti. A Lampedusa 679 sbarchi in 24 ore

09/04/2023 15:45:00

Stava cercando di spingere al largo di Sfax l'imbarcazione con 38 migranti, quando è stato colto da malore, probabilmente dovuto all'ipotermia ed è morto, il nigeriano trovato a bordo del barchino di 7 metri soccorso al largo di Lampedusa, durante la notte, da una motovedetta della Guardia costiera. A bordo 38 migranti, fra cui la moglie e i tre figli minorenni dell'uomo vita. Il cadavere è stato portato presso la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

A bordo dell'imbarcazione anche 11 donne e 8 minori, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Nigeria. I migranti hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia alle ore 20 di venerdì scorso.

Non si arresta l'ondata di sbarchi a Lampedusa - Quarantasette migranti, fra cui 2 donne e 2 minori, sono stati sorpresi, dai carabinieri, mentre erano sulla spiaggia di Cala Pulcino a Lampedusa. L'imbarcazione utilizzata per la traversata dalla Tunisia non è stata ritrovata. Il gruppo, composto da persone originarie di Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Senegal, ha riferito d'aver pagato 2.500 dinari tunisini e d'essere salpati da Sfax alle ore 6 di ieri. E' il tredicesimo sbarco, dalla mezzanotte, per Lampedusa.

149 migranti, invece, sono arrivati con quattro diversi barchini e sono stati soccorsi in area Sar italiana dalle motovedette della Capitaneria di porto. Salgono a 12, con un totale di 473 migranti, gli sbarchi su Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Nella tarda mattinata, 156 ospiti dell'hospot di contrada Imbriacola, sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà stasera a Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza sono rimasti in 1.204.

Altri quarantadue migranti, fra cui 6 donne e 5 minori, sono stati sorpresi sulla terraferma di Cala Maluk dai militari della tenenza della Guardia di finanza. L'imbarcazione utilizzata dal gruppo, per giungere fino a Lampedusa, non è stata, al momento, ancora rinvenuta. Gli sbarcati hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Mali. Nel frattempo, le motovedette Cp762 e 319 della Guardia costiera hanno effettuato due interventi Sar, portando in salvo rispettivamente 45 (5 donne e 1 minore) e 41 (2 donne e 9 minori) migranti che hanno riferito d'essere salpati da Sfax. Salgono a 8, da mezzanotte, gli approdi su Lampedusa con un totale di 324 persone.

22 approdi totali nelle ultime 24 ore - Sono stati 17, con un totale di 679 persone, gli sbarchi registratisi ieri a Lampedusa, nell'arco di 24 ore. I soccorsi sono iniziati a partire dalle ore 9. A sbarcare a Lampedusa anche tante donne e bambini. I diversi gruppi giunti ieri hanno riferito, per la maggior parte, di essere salpati da Sfax, ma anche da Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna e d'aver pagato fino a 4 mila dinari per riuscire ad arrivare in Italia. All'alba di ieri all'hotspot c'erano 561 ospiti.