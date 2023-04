Il Pd si Schlein, due siciliani nella segreteria

10/04/2023 13:00:00

Dieci donne e undici uomini nella squadra di Elly Schlein. Età media 50 anni e ci sono anche due siciliani.

E' la nuova segreteria del Partito democratico, composta da ventuno responsabili di vari settori, la maggior parte proveniente da regioni del nord.

La Sicilia del Pd è rappresentata da due nisseni: il deputato Giuseppe Provenzano, 40 anni di San Cataldo, ex ministro per il Sud, scelto per Esteri, Europa e cooperazione internazionale; Vincenza Rando, 65 anni di Niscemi, senatrice e dirigente dell'associazione Libera, che si occuperà di Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza.

Ad occuparsi di Riforme e Pnrr sarà il senatore Alessandro Alfieri, 51 anni, di Varese, mentre per gli Enti Locali il nome scelto è quello di Davide Baruffi, 49 anni, di Carpi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale dell'Emilia Romagna.

Marta Bonafoni, 47 anni, di Roma e consigliera regionale nel Lazio, coordinerà la segreteria e si occuperà di terzo settore e associazionismo. Per la pubblica amministrazione, professioni e innovazione, invece, Stefania Bonaldi, 53 anni, di Milano ed ex sindaco di Crema. Annalisa Corrado, 50 anni, ingegnere di Civitavecchia, che ha corso coi Verdi Europei alle Europee del 2019, lavorerà per la Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030.

Il ruolo di responsabile organizzazione tocca a Igor Taruffi, 44 anni, di Porretta Terme (Bologna), assessore al Welfare in Emilia Romagna e un passato in Sinistra Italiana. Per l'Università c'è Alfredo d'Attorre, 50 anni, di Potenza, ex parlamentare, mentre l'attuale deputato Marco Furfaro, 43 anni, di Pistoia, sarà responsabile iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare.

Un'altra deputata, Maria Cecilia Guerra, 66 anni di Nonantola (Modena) si occuperà di lavoro, mentre l'eurodeputata Camilla Laureti, 48 anni, di Roma sarà responsabile delle Politiche agricole. Per Marwa Mahmoud, 39 anni, italiana, che proviene da una famiglia egiziana, consigliera comunale a Reggio Emilia, l'incarico di occuparsi di Partecipazione e formazione politica. Pierfrancesco Majorino, 50 anni, consigliere regionale in Lombardia, guiderà le Politiche migratorie e Diritto alla casa.

Per Scuola, educazione dell'infanzia, istruzione, povertà educativa Elly Schlein ha scelto la deputata Irene Manzi, 46 anni di Macerata, mentre per Economia, finanze, imprese e infrastrutture c'è l'ex viceministro per l'economia e senatore Antonio Misiani, 55 anni, di Bergamo.

Il giornalista napoletano ed ex senatore Sandro Ruotolo, il più anziano, è stato nominato responsabile per Informazione, culture e memoria, mentre il più giovane, il deputato Marco Sarracino, di Napoli, 34 anni, gestirà l'ambito Coesione territoriale, Sud e aree interne.

Per Marina Sereni, 63 anni di Foligno l'incarico a Salute e sanità; per Debora Serracchiani, 52 anni, deputata ex capogruppo Pd, c'è la Giustizia; per Alessandro Zan, 50 anni, di Padova, i Diritti.

Oltre ai 21 componenti della segreteria, Elly Schlein ha scelto Giovanni Gaspare Righi, 36 anni, come capo segreteria, e Flavio Alivernini, come portavoce della segretaria e Responsabile comunicazione del Pd.