Perde l'ultima in Puglia la GesanCom Fly Volley ma rimane in B1

07/05/2023 10:00:00

Cede l’intera posta in palio la GesanCom Fly Volley Marsala, nell’ultima giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile, in quel di Castellana Grotte contro le locali della Zero5 a cui servivano i tre punti per potersi giocare, tra qualche giorno, l’appendice dei Play Out contro il Terrasini. Di facile lettura la cronaca del match con le lilibetane che non sono riuscite a contrastare le castellanesi di Coach Danilo Milano la cui intraprendenza, sicuramente dettata dall’esigenza di non incappare nella retrocessione diretta, ha fornito loro quella concentrazione in più che ha sortito questo 3-0 assolutamente meritato.

Anche i parziali, 25/18, 25/15 e 25/23, non danno adito a fraintendimenti, ed anche se nel terzo set, le libellule biancoazzurre di capitan Chiara Scirè hanno prodotto la loro miglior pallavolo di giornata, ai fini del risultato, nulla è cambiato di questo confronto. Rimarranno solo le buone intenzioni delle marsalesi, che si sono recate in Puglia con la volontà di onorare al meglio l’impegno provando a giocarsi il match, senza però riuscirvi.

Adesso non rimane che archiviare la stagione e farne tesoro per la successiva, perché nelle pieghe della regular season di questo Campionato di B1 la GesanCom Fly Volley Marsala ha trovato sempre avversari agguerriti e ben organizzati a riprova della assoluta difficoltà di questo torneo e della sua fantastica bellezza.

Tabellino:

Zero5 Castellana Grotte: Avellini 18, Soleti 9, Fabbo 1, Kohler 9, Bazzani 14, Belotti 7, Recchia S. (L), Penna ne, Fino ne, Gulino ne, Recchia A. ne, Caffò ne.

GesanCom Fly Volley Marsala: Scirè 2, Caserta 5, Pirrone 6, Gasparroni 6, Simoncini 1, Spanò 8, Modena (L), Li Muli ne, Fiorini ne, Antico ne, De Vita ne