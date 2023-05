Vedrai che arrivano. Anzi, no

16/05/2023 06:00:00

Vedrai che arrivano, si dicevano quelli del rugby, sabato scorso, 13 Maggio, a Marsala, rimasti interdetti perché avevano organizzato, per mesi, un grande evento sportivo allo stadio municipale, per poi scoprire che lo stadio era inagibile.

Vedrai che arrivano, si ripetevano davanti a centinaia di famiglie e di giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia, e un po' in imbarazzo per loro: ma davvero la quinta città della Sicilia si è ridotta così? No, ma vedrete che infatti arrivano: il Sindaco, la Giunta, l'assessore, qualcuno arriva. Ci spiegherà, ci dirà, tutto si risolverà.

Vedrai che arriva il Sindaco Massimo Grillo. Dai che arriva. No, non può, mannaggia, magari è a messa, è sabato. E poi il Sindaco è già in cerca dei responsabili (in attesa che qualcuno gli spieghi, con calma, che in questa come in altre vicende non c'è da cercar lontano: il responsabile è lui).

Vedrai che arriva l'assessore allo sport, allora, Bilardello, quello duro e puro che non fa sconti a nessuno. Vedrai che arriva e spiega, fa e risolve. Ma neanche l'assessore Bilardello si è fatto vivo. Magari era ancora sul cestello, sopra il tetto della palestra Bellina, e si sono dimenticati di farlo scendere. Capita.

Vedrai che arriva l'altro assessore, allora, Agate, quello tutto tischi toschi. Ma no, quello viene solo se c'è da parlare inglese, lo hanno messo in giunta per questo.

E quindi, niente, non si è visto nessuno, quel pomeriggio lì. E quelli del rugby, in silenzio, con dignità, si sono arrangiati da soli. Da un'altra parte.

La sera però Sindaco e assessori, si sono visti, eccome. Erano in prima fila a fare brindisi e auguri alla cena del Giro di Sicilia, a Marsala, gran kermesse di sostenibilissime e silenziosissime auto d'epoca. Vuoi mettere gli abiti lunghi, gli spillacchi e tutto il glamour delle auto d'epoca e dei loro possessori, i clacson che fanno popi popi, rispetto alla terra, il fango, gli spintoni del rugby?

Il Sindaco Grillo sa bene scegliersi le compagnie. Meglio le cene patinate, che le fastidiose emergenze. D'altronde, ognuno ha diritto alla sue cene eleganti. Meglio la compagnia dei salotti buoni che i ragazzini. E adesso che fa anche quel bell'ippodromo che tutti a Marsala volevamo, poi, hai visto che rinfreschi e buffet con fantini e cavalieri, le compagnie saliranno ancora di livello ...

Giacomo Di Girolamo