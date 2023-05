Allerta meteo gialla in sicilia occidentale. Temporali e schiarite nel trapanese

20/05/2023 08:27:00

Continua il maltempo in provincia di Trapani e su tutta la Sicilia, dalla mezzanotte di ieri c'è un'allerta meteo gialla per quanto riguarda la Sicilia occidentale e centrale e allerta arancione per la Sicilia orientale. Sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Nel trapanese oggi, nuvoloso al mattino, temporali e schiarite nel pomeriggio e pioggia la sera. Qui nel dettaglio le previsioni di oggi e dei prossimi giorni:

Sabato 20 Maggio: giornata caratterizzata da temporali e schiarite, min 17°C, max 22°C. Nel dettaglio: cielo nuvoloso o velato al mattino, annuvolamenti con temporali e schiarite al pomeriggio, pioggia alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 22°C, la minima di 17°C alle ore 5, lo zero termico più basso si attesterà a 2960m alle ore 19 e la quota neve più bassa, 2410m, alle ore 19. I venti saranno moderati da Est al mattino con intensità di circa 13km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Est con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 6km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 19 e sarà di 3670m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.4, corrispondente a 1019W/mq.

Domenica 21 Maggio: giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte, temperatura minima di 16°C e massima di 18°C. Nel dettaglio: pioggia al mattino e al pomeriggio, deboli piogge alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 3 sarà di 16°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2830m alle ore 10 e la quota neve più bassa, 2590m, alle ore 8. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 8km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 6km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 1.1, corrispondente a 353W/mq.

Lunedì 22 Maggio: giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, temperatura minima di 15°C e massima di 19°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia e schiarite al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 23 sarà di 15°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2830m alle ore 8 e la quota neve minima sarà 2640m alle ore 10. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 3km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 9km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità di circa 17km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 8.1, corrispondente a 944W/mq.