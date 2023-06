Un evento di musica elettronica (e non solo) nella nostra redazione a Trapani

10/06/2023 06:00:00

Sabato 20 maggio, nei locali della nostra redazione a Trapani, si è svolto l'evento "Technè 3.0", una mostra di opere multimediali organizzata dal gruppo “Salotti Trapanesi”.

Il focus principale dell'evento era incentrato sull'esibizione di opere artistiche che non fossero, solitamente per come avviene in una mostra di quadri, immobili, ma dinamiche e interattive. L'idea del progetto, nasce nei "Laboratori di musica elettroacustica" del Maestro Marco Gasperini, avvenuti in aula magna al Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani. Questi laboratori sono un momento unico di confronto tra i compositori e il pubblico, tra le opere composte in ambito accademico ei suoi fruitori.

Le esibizioni artistico-musicali presenti, mettevano in relazione argomenti di varia natura collegati tra loro da una chiave artistico-scientifica. Un connubio tra chimica e musica, rappresentato per immagini, delle riproduzioni sonore di agenti atmosferici e sonificazioni.

Nella fattispecie, l'audience è stata coinvolta in due aule, quella audio-video in cui sono state proiettate le opere di Alessandro Baldi (“Quattro movimenti per reazioni armoniche” e “Codex Acropolis”) e Paride Maria Marino (“Edilizia ritmica”); e quella audio in cui è stata approntata un'installazione audio multimediale di Massimo Reina (“Nature Ecosystem”)

Abbiamo intervistato i protagonisti dell'evento che ci hanno meglio spiegato le caratteristiche della mostra e tutte le sue particolarità. Ecco il video