Castelvetrano, ancora denunce dopo lo sgombero dell'ex cementificio

10/06/2023 12:29:00

Ancora denunce dopo lo sgombero dell'ex cementificio tra Campobello di Mazara e Castelvetrano. Una vicenda complessa, che oggi raccontiamo in un altro approfondimento su Tp24 che potete leggere cliccando qui.

Nel frattempo i Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno denunciato due cittadini stranieri, senza fissa dimora, per il reato di invasione di terreni o edifici.

I due gambiani di 42 e 22 anni avrebbero invaso un fondo agricolo con annesso casolare, in Contrada Bresciana Soprana, insediandosi all’interno abusivamente dopo lo sgombero dell’ex cementificio Cascio.Dopo la denuncia del proprietario i Carabinieri sono intervenuti trovando all’interno del casolare i due stranieri che sono stati denunciati.

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato invece un cittadino straniero, con precedenti di polizia, classe 2001per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gambiano, al momento dimorante presso l’ex oleificio Fontane d’Oro, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo crack ed un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio posto sotto sequestro unitamente alla droga per essere analizzato.