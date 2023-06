Isterosalpingografia: al Centro Campione l’indagine diagnostica per affrontare l'infertilità

13/06/2023 08:20:00

La maternità è un desiderio che abbraccia molte donne nel corso della vita. Tuttavia, per alcune, il cammino verso la maternità può rivelarsi più complesso di quanto si possa immaginare. Per coloro che stanno cercando di concepire un bambino e si scontrano con difficoltà, l'isterosalpingografia si presenta come un esame diagnostico fondamentale, in grado di offrire una nuova prospettiva illuminante.

L'isterosalpingografia è un esame radiologico non invasivo che consente di esaminare l'utero e le tube di Falloppio, fornendo informazioni preziose sul loro stato e sulla possibile causa dell'infertilità. Afferma il Dott. Marcello Campione, Direttore Sanitario del Centro Diagnostico Campione di Trapani: "L'isterosalpingografia è un importante strumento diagnostico che ci permette di valutare la pervietà delle tube e la morfologia della cavità uterina. Attraverso questa procedura, siamo in grado di individuare potenziali ostacoli alla concezione e fornire informazioni fondamentali per pianificare il percorso verso la maternità".

Durante l'isterosalpingografia, un mezzo di contrasto viene delicatamente introdotto nell'utero, consentendo di visualizzare l'opacizzazione delle tube e di osservarne il percorso. Questo esame, che può essere eseguito senza ricovero ospedaliero, offre un'opportunità unica di esplorare l'anatomia e la funzionalità del sistema riproduttivo femminile. Non solo permette di valutare la pervietà delle tube, ma può rivelare anche altre condizioni come fibromi, miomi, polipi uterini, cisti e tumori. Inoltre, può fornire indizi importanti in caso di aborti spontanei, spotting o dolore pelvico persistente.

Al Centro Diagnostico Campione, in via Alcamo 24 a Trapani, il team di radiologi specializzati utilizza tecniche avanzate per ottenere immagini chiare e dettagliate dell'utero e delle tube di Falloppio. "Presso il nostro centro, ci impegniamo a offrire un ambiente accogliente e rassicurante", afferma il Dott. Campione. "Siamo consapevoli delle preoccupazioni e delle ansie che possono accompagnare le persone che affrontano difficoltà nella concezione. Il nostro obiettivo è quello di fornire un'esperienza diagnostica professionale, rispettosa e informativa".



Per chi sta affrontando difficoltà nel concepire, l'isterosalpingografia potrebbe essere lo strumento diagnostico in grado di aiutare a comprendere meglio la tua situazione e a pianificare il tuo futuro.

