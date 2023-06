Marsala, "Uguaglianza per la Sicilia" denuncia il degrado in centro storico

13/06/2023 15:16:00

Indifferenza di chi amministra e il decoro che non c'è in centro a Marsala e in particolare nella centrale via Garibaldi, al centro di una nota del movimento politico "Uguaglianza per la Sicilia" guidato da Salvatore Rubbino. Qui la nota completa:

"A Marsala si vive nell’indifferenza; eppure in quella via principale (via Giuseppe Garibaldi) del centro storico, che collega il Comune con il Palazzo VII Aprile, sede del consiglio comunale, passano tantissimi amministratori e consiglieri comunali (con gli occhi chiusi).

Nessuno vede sul suolo pubblico del comune quel chiosco in metallo, in cui tanti anni fa vi era un’edicola. Ora ci domandiamo “perché non rimuoverlo e dare il giusto decoro ad una delle vie più importanti della città?” E ce ne sono altri in giro per la città. Saper amministrare significa anche questo, dare alla nostra città il decoro che merita".