Vela a Marsala: Alla Lega Navale il Vela Day 2023 ed al Circolo Velico due regate Optimist

13/06/2023 10:30:00

Grande successo per il “Vela Day 2023” alla Lega Navale Italiana di Marsala. Una giornata dedicata agli aspiranti piccoli velisti di Windsurf, Hansa 303 e Vela Latina, una grande festa con oltre 50 bimbi e ragazzi tenutasi presso la Lega Navale Sezione Marsala in collaborazione con “Kinder Joy of Moving” e FIV. Il “Kinder Joy of Moving” è un progetto di responsabilità sociale portato avanti dal Gruppo Ferrero insieme alla Federazione Italiana Vela per promuovere la diffusione della pratica velica tra i giovani e sostenere le principali manifestazioni veliche riservate agli atleti più giovani e di valore, come la Coppa Primavela. Lo staff di istruttori ed associati della sezione locale della Lega Navale hanno introdotto sabato 10 giugno i giovani partecipanti ai primi rudimenti delle tre discipline specialità del sodalizio nautico locale: il Windsurf, la Hansa 303, deriva di classe paraolimpica progettata per essere manovrata anche da atleti diversamente abili, e la Vela Latina, quest'ultima fiore all'occhiello della sezione locale della LNI.

Proprio la Lega Navale Italiana sezione di Marsala ospiterà dal 26 al 27 agosto 2023 la regata del Trofeo “Isola Schola”, valevole come terza prova della stagione in corso del Campionato VII Zona Vela Latina.

Il Circolo Velico Marsala, invece, ha inaugurato la stagione estiva, nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, con l’organizzazione di due regate dedicate alla classe Optimist. Si è trattato della Coppa Sicilia, regata regionale a cui hanno partecipato i giovanissimi velisti d’età compresa fra gli 8 e i 15 anni, e della regata valevole come selezione per il campionato italiano della classe Optimist nonché per la coppa Prima Vela, la Coppa Cadetti e la Coppa del Presidente. Circa 100 i partecipanti che sono giunti a Marsala dalle varie realtà veliche siciliane (Messina, Catania, Ragusa, Agrigento, Palermo, Favignana). Ottima prova per i velisti del Circolo Velico Marsala che si sono ben piazzati in classifica: nella divisione A, il Circolo ospitante è stato rappresentato da Marcella Frazzitta e Federico Ravenna mentre, nella divisione B, hanno gareggiato Martina Gerardi, attualmente selezionata per i campionati italiani, Noemi De Luca, Andrea Bagnasco, Manuela Casano, Giulia Tramati e Giovanni Mattarella.

La regata è stata presieduta dall’Ufficiale di Regata Nazionale nonché Consigliere nazionale della FIV, Ignazio Florio Pipitone, collaborato dagli altri ufficiali di regata Giusy Marrone, Luca Carrubba, Alessandro Messina, Michele Giacalone, Nicola Asaro, Marcello Maggio. Prezioso anche in contributo dei volontari del Circolo Velico Marsala e dei molti soci e genitori che si sono messi a disposizione con le loro barche per supportare la buona riuscita degli eventi in corso. Alla premiazione hanno preso parte il Presidente del Circolo Velico Marsala, Rocco Lima, il Vicepresidente, Roberto Giacalone, e gli Ufficiali di regata.