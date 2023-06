Lotta al crack, un evento a Palermo

14/06/2023 22:20:00

Il fenomeno del crack a Palermo : come affrontarlo ? Come eradicarlo?

Mercoledì 28 giugno 2023 dalle ore 9 alle ore 13: 00, presso l’Aula Magna “Vincenzo Li Donni” del “Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche” dell’Università degli Studi di Palermo, ci sarà un incontro organizzato dall’Associazione di promozione sociale “La Casa di Giulio”, dal titolo : “Il fenomeno del crack a Palermo : come affrontarlo? Come eradicarlo? L’importanza di veicolare una corretta informazione soprattutto tra i giovani” in cui si discuterà appunto del tragico fenomeno del crack a Palermo che sta continuando a dilagare e a causare vittime, soprattutto tra i più giovani .Nella locandina qui di seguito troverete tutte le informazioni sugli interventi .

«Questo evento è dedicato a Giulio, mio figlio, che ha perduto il dono più bello che abbiamo che è la vita con tutto quello che ci riserva: emozioni, lotte, a volte conquiste, delusioni, sofferenze, ma anche il desiderio di viverla affrontando tutto quello che ci riserva perché Giulio è il figlio ,il fratello, il cugino ,l'amico di ognuno di noi , perché sia per tutti un esempio di bontà, di amore, di dignità , perché altri ragazzi possano capire che il crack, così come tutte le droghe, è una strada senza ritorno!»- mi spiega Francesco Zavatteri che ha perso il figlio Giulio proprio a causa del crack.