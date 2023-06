A Trapani la raccolta firme e ad Alcamo il convegno per dire No all'Autonomia differenziata

14/06/2023 13:00:00

Si terrà anche a Trapani la raccolta di firme organizzata da Cgil e Uil Sicilia, L’iniziativa di Cgil e Uil, insieme alle categorie del pubblico impiego e dei pensionati, per chiedere al presidente della Regione Sicilia Renato Schifani di ritirare il suo appoggio alla riforma sull’autonomia differenziata, avviata dal governo Meloni. Gli appuntamenti attualmente in programma sono due: oggi 14 giugno, dalle 9 alle 13, davanti l’ospedale di Erice Sant’Antonio Abate, e martedì 20 giugno, stesso orario, davanti la villa comunale Margherita di Trapani.

“Abbiamo scelto di far partire emblematicamente la raccolta firme dalla struttura ospedaliera trapanese – affermano i segretari generali di Cgil e Uil Trapani Liria Canzoneri e Tommaso Macaddino -. La sanità pubblica, e con essa il diritto alla salute dei siciliani, rischia di pagare il prezzo più alto se l’autonomia differenziata sarà legge. Riteniamo poi che insieme ad essa, saranno intaccati anche i diritti fondamentali all’istruzione e alla mobilità, rispetto ai quali crescerà il gap con le regioni più forti del Paese, che continueranno ad attrarre dal Sud risorse economiche e intelligenze depauperando i nostri territori”.

“Il progetto del governo - aggiungono – darebbe il colpo di grazia a un sistema sanitario già debole, che necessita di investimenti pubblici per strutture e personale. Tutte le problematiche emerse durante la pandemia, come l’allungamento delle liste d’attesa e la carenza di personale, sono destinate ad aggravarsi con l’autonomia differenziata, indebolendo il sistema sanitario nazionale nel suo complesso e rendendo impossibili interventi di riequilibrio”.

E concludono “per Cgil e Uil i diritti fondamentali devono essere ugualmente esigibili in tutta la penisola italiana, ne va della tenuta del Mezzogiorno e anche dell’unità del paese. Serve un’ampia mobilitazione a tutela di diritti di tutti. Vi invitiamo, dunque, a dire “No” in massa firmando la petizione contro il regionalismo differenziato”.

******

CONVEGNO DEL PD ad ALCAMO - Il Circolo di Alcamo del Partito Democratico, domani, giovedì 15 giugno, alle ore 18:00, presso la Cittadella dei giovani, promuove il convegno dal titolo "AUTONOMIA DIFFERENZIATA: se la conosci puoi fermarla" .

Interverranno, tra gli altri: Prof. Andrea Piraino, Docente di Diritto Costituzionale Università di Palermo; On. Peppe Provenzano, Componente della segreteria nazionale PD; On. Anthony Barbagallo, Segretario Regionale PD Sicilia; On. Regionale Pd Dario Safina; On. Franco Piro già assessore regionale al Bilancio; Domenico Venuti, Segretario Provinciale PD.