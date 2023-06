Seconda edizione del Concorso letterario “Narrazioni Etiche”, ecco il bando

15/06/2023 20:45:00

“Rinascita” è il tema della seconda edizione del Concorso letterario “Narrazioni Etiche” progetto culturale associato al Festival “Il mare colore dei libri”, che si terrà a Marsala il 4, 5, 6 agosto 2023.

EtiCOlogica è una associazione ambientalista e culturale che opera nel territorio marsalese promuovendo e divulgando presso cittadini, scuole e comunità una consapevolezza etica ed ecologica, per preservare il precario equilibrio di tutti gli ecosistemi del pianeta Terra tramite pratiche quotidiane e stili di vita ecosostenibili, che portino al rispetto dell’ambiente, alla promozione del riciclo, del riuso, del baratto, del risparmio energetico, del turismo responsabile, della mobilità sostenibile.

Il concorso è finalizzato alla premiazione e alla pubblicazione di un’opera letteraria inedita in forma diracconto nell’inserto centrale del quotidiano “Marsala C’è” – edizione speciale dedicata al Festival “Il mare colore dei libri”.

L’età minima per partecipare al Concorso letterario “Narrazioni etiche” è di 17 anni, e ogni autore/autrice può inviare un solo racconto, in lingua italiana, che abbia massimo 6000 battute (spazi inclusi). I racconti dovranno pervenire in formato .pdf e corredati della scheda di partecipazione e il modulo firmato per la privacy entro e non oltre il 2 luglio 2023 all’indirizzo email associazioneticologica@hotmail.com

La partecipazione al Concorso è gratuita.