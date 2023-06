Parità di genere. Le deputate 5 Stelle chiedono una commissione speciale all'Ars

17/06/2023 13:15:00

Le deputate del M5S Cristina Ciminnisi, Roberta Schillaci e Martina Ardizzione hanno annunciato la richiesta all’ARS di istituzione di una commissione speciale all’Ars per indagare e proporre strumenti orientati a ridurre il gap salariale tra uomini e donne nel mercato del lavoro siciliano. Lo hanno fatto a margine dell’incontro con le organizzazioni sindacali nella sede della CGIL a Palermo per fare il punto sulla parità di genere.

Le tre deputate hanno suggerito alla platea di sindacalisti e addetti ai lavori che «occorre lavorare ad un metodo comune per ridurre il gap di opportunità professionale e quello salariale per le donne siciliane nel mercato del lavoro».

«Nella nostra regione – affermano le deputate – la situazione è oltremodo preoccupante soprattutto nelle aree interne. Subito una commissione Speciale all’Ars e una tavola rotonda con gli assessorati regionali al ramo per porre fine alla disparità di genere».

«I numeri che resi noti ieri dai sindacati – spiegano le deputate M5S – sono addirittura peggiori di quelli censiti nelle cronache quotidiane, non solo per quanto attiene al lavoro, ma anche sulla tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza, la medicina di genere e welfare in generale. Ecco perché non sono più derogabili ad esempio la discussione e l’approvazione di specifici disegni di legge, tra i quali alcuni targati M5S che servono a creare misure concrete per ridurre e azzerare questi gap».