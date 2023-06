Campobello, il Sindaco Castiglione: "Avanti a testa alta"

18/06/2023 06:00:00

Il Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, ha azzerato la Giunta. Un gesto che lui ha definito come programmato da tempo, nonostante le polemiche di queste ultime settimane che hanno messo in grande difficoltà l'Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara, al centro di tante polemiche, dopo che si è scoperto che, di fatto, Matteo Messina Denaro viveva tranquillamente in città e poteva contare su una vasta e consolidata rete di protezione.

"All'inizio della settimana entrante la Giunta sarà ricomposta - racconta Castiglione, che è stato scaricato dal Pd - e confermo che si tratta di un azzeramento programmato da tempo. Dovevamo farlo a Dicembre, ma in quel mese è morta mia sorella, e io ho rimandato al 2023 il rimpasto. Poi, a Gennaio, c'è stato l'arresto di Messina Denaro, con tutto quello che è avvenuto, e adesso, che c'è di nuovo un po' di calma, ho pensato di procedere alla ricomposizione della Giunta, in un clima di grande fiducia, a parte la nota stonata del Pd".

Su Campobello di Mazara rimane una sorta di cappa: "Ogni cosa che si fa qui, da qualche mese a questa parte, ha un'eco diversa rispetto a quella di altri Comuni italiani. Noi continuiamo a difendere la nostra integrità morale e politica".

E il Pd? "Sono stati come il comandante Schettino. Hanno abbandonato la nave in un momento in cui bisognava fare quadrato intorno al Sindaco ed alla comunità. Una politica giustizialista frutto di una falsa moralità".

