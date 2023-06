Immigrazione, sbarchi continui a Lampedusa

18/06/2023 18:15:00

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: altri 117 sono approdati a bordo di tre barchini. A soccorrerli sono stati i finanzieri a bordo delle motovedette. Salgono cosi' a 5, a partire dalla mezzanotte, gli approdi per un totale di 242 persone. Su uno di essi c'erano 55 sedicenti indiani, eritrei, siriani, egiziani e pachistani, partiti a loro dire da Zwara, in Libia, pagando 12mila dinari libici. Fra loro pure tre donne. Su un altro natante erano in 42, fra cui una donna, i migranti, originari di Congo, Burkina Faso e Guinea, che viaggiavano su una barca di metallo di 7 metri, salpata da Sfax, in Tunisia. Sull'ultimo, invece, erano in 20, fra cui 2 donne e 4 minori accompagnati, tutti tunisini partiti da Sfax.

Nella serata di ieri, invece, a molo Favarolo, ne erano giunti altri 56 di nazionalità bengalese, egiziana, siriana, pakistana e sudanese. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere partiti da Sabratha, in Libia, pagando dai 3mila ai 5mila dollari. A seguire sono approdati in 79, fra cui 12 donne e 16 minori, che hanno dichiarato di essere originari di Egitto, Marocco, Yemen, Tunisia e Siria. Ai soccorritori hanno riferito d'essere salpati da Sidi Mansour, in Tunisia, pagando da mille a 3mila euro. E poi ancora sono arrivati in 46 (7 donne) originari di Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Sierra Leone e Mali, riferendo di essere salpati all'alba da Sfax in Tunisia, pagando 2mila dinari tunisini. I 181 migranti sono stati portati nell'hotspot in contrada Imbriacola dove, all'alba, c'erano 203 ospiti a fronte di una capienza massima di poco meno di 400. In 82 sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arrivera' in serata a Porto Empedocle.

Sbarco a Pozzallo, nel ragusano, dove sono giunte 159 persone che si trovavano su un barchino e sono state soccorse da due motovedette della Guardia costiera a circa 150 miglia dalle coste siciliane. Tra i migranti anche una cinquantina di minori, tra cui un bimbo tetralpegico di 13 anni.