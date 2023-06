Valderice, "Torre Xiare diventi un residence universitario"

27/06/2023 22:00:00

A Valderice si acceso il dibattito sulla destinaziona finale del residence "Torre Xiare". Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco Francesco Stabile ha comunicato di aver ricevuto l'ok dal Prefetto di Trapani sull'apertura di un centro di prima accoglienza per immigrati all'interno della struttura di Lido Valderice.

Il sindaco ha comunicato di aver chiesto all’Agenzia per i Beni Confiscati la disponibilità della struttura Torre Xiare, senza indicare la

destinazione finale del bene decisa dal Comune.

"Secondo alcune indiscrezioni, l’Amministrazione Comunale vorrebbe destinare la struttura a residenza per donne vittime di violenza. Se così fosse, precisiamo innanzitutto che siamo favorevoli all’iniziativa di tutelare le donne vittime di violenza individuando altri immobili confiscati e già asseganti al Comune. È palesemente evidente, infatti, che la struttura Torre Xiare risulterebbe più che sovradimensionata per le esigenze legate alle persone soggette a tale disagio", così si legge in una nota del Capogruppo de "La Scelta per Valderice" Massimo Di Gregorio, interventuo sulla questione residence "Torre Xiare".

Riguardo alla possibilità di un uso destinato all'accoglienza dei migranti, Di Gregorio a nome del gruppo si dice contrario perché la zona che fa parte del Lido Valderice, ha una connotazione prettamente turistica e mal si concilierebbe con una stuttura d'accoglienza che necessita di altri spazi:"Per altri versi, pur se la cultura dell'accoglienza degli immigrati rientra nei capisaldi della nostra azione politica, riteniamo la struttura di che trattasi non idonea a tale scopo. Va, infatti, considerato che Lido Valderice, ha una vocazione prettamente turistica e che gli spazi confinanti la medesima struttura non permettono di avere una zona filtro che eviti il ripresentarsi delle serie problematiche di ordine pubblico, che hanno caratterizzato la precedente esperienza del centro di prima accoglienza di Villa Sant'Andrea".

Di Gregorio, invece, si dice favorevole con la proposta dell'Ersu di destinare "Torre Xiare" a residence universitario - "Pertanto, riteniamo ragionevole e meritevole di attenzione la proposta avanzata, dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU), al Presidente della Regione Siciliana - di destinare l’Hotel Torre Xiare, a residence universitario al fine di far fronte all’annosa carenza, in termini di residenzialità, che si registra anche nella Sicilia occidentale, fornendo così un servizio importante soprattutto agli studenti che frequentano il polo universitario di Trapani. Peraltro, va evidenziato che gli interventi di housing universitario, possono essere realizzati attraverso l’utilizzo delle risorse del PNRR che consentono di farsi carico dei lavori necessari e della gestione".

Infine, Di Gregorio rivolge un appello all'amministrazione del sindaco Stabile, affinché promuova un effettivo coinvolgimento di tutte le parti politiche e un momento di confronto con il Prefetto per affrontare la delicata questione della destinazione di una importante struttura come l'Hotel Torre Xiare.

"Nel contempo, chiediamo al Sindaco di illustrare le linee essenziali di politiche sociali, di inclusione e culturali che ha programmato ed intende attuare sul territorio - conclude - esplicitando la propria posizione in ordine alla destinazione della struttura predetta ed alla politica che intende mettere in atto per e con il Polo Universitario Trapanese".