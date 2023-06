Beach Handball: La Pallamano Marsala domina il torneo di Marausa e vola alle Finali Regionali di Messina

28/06/2023 16:32:00

Nella splendida cornice del Lido del 37° Stormo di Marausa, una grande Pallamano Marsala si aggiudica il 1° posto nel Girone Occidentale della Sicilia nel 5° campionato di Beach Handball Regionale, diviso in tre tappe, Messina, Licata e Marausa. A curare la tappa della Sicilia Occidentale è stata l'ASD Misilese che ha gestito egregiamente l'organizzazione. In questo Girone Occidentale sono state 7 le squadre partecipanti: Pallamano Marsala, Pallamano Mazara, Asd Misilese, Eugenio Pacelli, Digerbato, Handball Trapani e Leali Marsala.

La tappa si è svolta in due gironi rispettivamente da 3 e 4 squadre con la Pallamano Marsala che si è classificata 1° nel girone B, vincendo tutte tre le partite del proprio girone per 2-0, compresa la Finale tutta marsalese vinta contro la Leali Marsala. Da prima classificata la squadra lilibetana si aggiudica, insieme all'altra finalista Leali Marsala, il pass per le finali di Messina che si svolgeranno nei giorni 1 e 2 luglio e sarà testa di serie nel girone. I ragazzi allenati dal coach Stefano Rallo, hanno dominato in lungo e largo il torneo, senza lasciare scampo agli avversari, migliore in campo nel corso dei match è stato il portiere delle formazione Marsalese Giacomo La Commare, una vera e propria sicurezza tra i pali.

"E' stata una vittoria di squadra – dichiara il Vice Presidente Vito Di Giovanni - i ragazzi sono stati fantastici ma se oggi siamo qui a festeggiare questo primo posto, grande merito va al nostro allenatore Stefano Rallo, che in poco tempo è riuscito a plasmare il gruppo, trasmettendo quella sicurezza necessaria affinchè ci siano prestazioni come quelle di oggi, il suo lavoro è stato straordinario e vogliamo continuare con lui in futuro, puntando a tornei internazionali che potrebbero svolgersi anche all'estero. Non vogliamo fermarci qui".

Le società partecipanti hanno voluto ringraziare l'Aeronautica Militare per l'ospitalità ricevuta. Infine tutte le squadre partecipanti hanno ricevuto una targa di partecipazione al Torneo, regalate dall'ASD Misilese società organizzatrice dell'evento.