Volley: per la prossima B1 Marsala Volley conferma Giulia Caserta

19/07/2023 13:26:00

Sono ore frenetiche per il mercato acquisizioni della nuova Marsala Volley che si assicura nuovamente, per la prossima stagione in serie B1, le prestazioni sportive dell’esperta centrale torinese classe 1999 Giulia Caserta.

L’atleta inizia il suo percorso pallavolistico nelle giovanili del Pinerolo passando, anno dopo anno, dalla serie D alla B1 grazie alla forza atletica che la ha sempre contraddistinto. Sempre a Pinerolo, approda in A2 dopo un campionato di B1 strepitoso. Poi, sempre in A2, un anno in Friuli a Martignacco e due in Sicilia al Marsala Volley per approdare, sempre a Marsala, in B1 alla neopromossa GesanCom Fly Volley Marsala giocando, da protagonista, un'ottima stagione che culminerà con la salvezza finale. Con la conferma di Giulia Caserta la nuova Marsala Volley pone le basi per una stagione 2023/2024 da protagonista.

Contattata dalla nostra redazione, l'atleta ha così esordito: “Sono felice di essere rimasta a Marsala, Quì il Volley ha un ruolo fondamentale nelle dinamiche sportive cittadine. Sono tanti gli appassionati che riempiono il palazzetto ed è un onore vestire la maglia di quella che considero la mia seconda Città. Non vedo l'ora di ricominciare con la nuova società, di cui conosco tutti i componenti ed ai quali è stato semplice dire di si".