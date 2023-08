Misiliscemi, i postamat non funzionano. Disagi per i cittadini

21/08/2023 02:00:00

Continuano ad essere guasti i postamat nel comune di Misiliscemi. Sono bloccati gli sportelli automatici di Salina Grande, attualmente chiuso al pubblico sino al 26 agosto e Marausa, aperto a giorni alterni, arrecando un grave disservizio a cittadini residenti e vacanzieri presenti sul territorio, costretti a entrare in ufficio a Marausa nei giorni di apertura o a recarsi addirittura in altri uffici, per effettuare un semplice prelievo di denaro contante.

"In questo periodo estivo con una concentrazione cosi alta di turisti in zona, è chiaro che tali anomalie creano disagi non indifferenti ai diversi utenti, che si riversano all'interno degli uffici postali per richiedere delucidazioni e maggiore attenzione, ai colleghi che si ritrovano a gestire anche le lamentele, in queste pesanti giornate lavorative", questa la denuncia, in una nota, della Segretaria Confsal Comunicazioni di Trapani.

Il segretario provinciale Mondo, in una lettera inviata ai vertici di Poste, di recente, aveva sollecitato la criticità di un altro Atm Postale, quello di Campobello di Mazara, chiedendo delucidazioni sul non funzionamento.

"L'importanza di una grande azienda come Poste Italiane passa soprattutto attraverso le attenzioni rivolte al personale, ai clienti, alla cittadinanza - continua la nota di Confsal -. Auspichiamo che Poste Italiane possa attivarsi sin da subito alla risoluzione del caso, e garantire così l'erogazione dei numerosi servizi messi a disposizione dallo sportello automatico, quale strumento di rilevante importanza".