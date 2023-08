21/08/2023 11:00:00

Sacchetti di rifiuti, erbacce e degrado. Ormai per Marsala, purtroppo, sta diventando la "normalità".

"Ecco il "bel vedere" della nostra bellissima Marsala - ci scrive il nostro lettore Nicola che ci ha inviato anche le foto. Tutto ciò, nella zona di Via Dante Alighieri-Via Ernesto del Giudice, nei pressi del comando della Polizia Municipale. I complimenti vanno a tutta la giunta comunale e soprattutto a questo nostro meraviglioso sindaco che abbiamo in carica. Mi chiedo perché non si provvede ad installare le telecamera di controllo nei paraggi?". Qui sotto il video:

