PARCO AGRISOLARE: contributo a fondo perduto fino all’80%. Le domande dal 12 settembre

22/08/2023 15:47:00

Manca poco all’apertura della piattaforma informatica per richiedere contributi a fondo perduto a fronte di investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, da installare su tetti.

Sarà possibile inoltre rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Il bando segue le regole definite dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste e attua la Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 ‘Parco Agrisolare’ del PNRR.

Importanti novità rispetto al primo avviso:

- Incremento del contributo a fondo perduto concesso alle imprese (fino al 80%);

- Introduzione del nuovo concetto di autoconsumo condiviso;

- Eliminazione, in diversi casi, del vincolo di autoconsumo;

- Raddoppio della potenza installabile senza consumo di suolo (da 500 kW fino a 1.000 kW);

- Raddoppio della spesa massima ammissibile per beneficiario che passa da euro 1.000.000,00 ad euro 2.330.000,00 incluse le spese accessorie (es. rimozione amianto);

- Raddoppio della spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e ricarica (Da 50.000 euro a 100.000 euro).



Per informazioni contattare:

STUDIO VIRA Srl

Telefono: 0924 525911

Email: info@studiovira.it



EA2G Srl

Linea Whatsapp 3770944284

Sito internet: www.ea2g.it