Il taglio della torta costato 20 euro a Mazara. Il ristorante: "Ecco come stanno le cose"

22/08/2023 10:15:00

Ha fatto il giro dei social la storia del ristorante di Mazara del Vallo che si è fatto pagare 20 euro per il taglio della torta di compleanno a dei clienti.

Un gruppo di persone sono andate in un noto ristorante di Mazara, hanno fatto la cena, e portato una torta per il compleanno di una signora chiedendo ai camerieri di conservarla in frigo e di tirarla fuori a fine cena. Al momento del conto nello scontrino la dicitura "varie" e la spesa in più di 20 euro. Secondo il racconto dei clienti, chieste spiegazioni, gli è stato risposto che era per il "taglio della torta". E via con l'indignazione.

Ma adesso risponde il ristorante, dopo il putiferio sui social, e dice che i clienti sono arrivati in ritardo, non hanno avvisato che era una "festa di compleanno", e che un loro cameriere è stato praticamente impegnato tutta la sera per i clienti, mentre altre persone aspettavano fuori il turno.

Ecco la replica.

Ai Leoni da tastiera

Dopo ore di gogna mediatica, ci sentiamo costretti a rispondere al signor X che questa mattina ha preferito spendere le sue preziose ore dietro una tastiera, ad aizzare le persone contro di noi e ad infamarci.



Il caro signor X prenota un tavolo per 8 persone alle ore 20:00 di sabato sera, senza nemmeno specificare che doveva festeggiare un compleanno.

Arriva a casa nostra, perché gli ricordo che questa è casa nostra, con 15 minuti di ritardo(fuori c’è già la fila, gente che aspetta ma noi in fiducia abbiamo atteso che arrivasse). Una volta arrivati, si presenta con la SORPRESA di una bella torta, che con premura consegna ad un nostro dipendente, pregandolo di metterla in freezer. Questa però non è l’unica sorpresa che il nostro caro e gentile signor X si è premurato di riservarci. Ad essere arrivati già con 15 minuti di ritardo non sono 8 persone ma solamente una parte del gruppo. Ne manca circa la metà all’appello( fuori c’è sempre più fila). Si siedono, passano i minuti e un cameriere va e dice << signori, pronti? >> rispondono << no! Aspettiamo gli altri che cercano parcheggio.>>( fuori c’è sempre più fila). Insomma dopo altri 30 minuti di attesa, arrivano gli altri attesissimi commensali(fuori la fila cresce). Comincia la cena( e manomale direi). Arriva il loro tanto attesissimo momento della torta e il nostro caro signo X, si dirige con passo lento e soddisfatto verso la cassa, chiedendo se eravamo attrezzati con casse e musichetta a tema per poter festeggiare a sorpresa, sia nostra che della moglie, il compleanno. Rispondiamo con un << no! Mi dispiace.>>( fuori c’è sempre la fila). Facciamo finta di nulla. Il nostro cameriere porta la torta che nel frattempo ha tirato fuori dal freezer, facendo attenzione che non cadesse atterra, trovando un posto in cucina per sconfezionarla, tornando giù per capire quanti anni facesse la signora, ritornando su per completarla con l’età corretta, ritornando giù con la torta in mano, aspettando la canzoncina(cantata da loro), lo spegnimento della candelina, il tingraziamento della moglie entusiasta per la sorpresa, aspettando le foto di rito( e menomale che si sono risparmiati lo scherzo della torta in faccia. Altrimenti chissà quanto tempo per aspettare la signora che si pulisca per bene il volto, sperando sempre che non vadano pezzi di torta sul pavimento). Finalmente la meravigliosa e comoda cena è terminata. Dopo circa 3 ore e più la festa a sorpresa di tutti è finita.



Caro signor X noi lavoriamo e ci mettiamo anima, cuore e sudore. Lei viene a casa nostra, in ritardo, e a nostra insaputa ci porta una torta.

La serviamo in tutto e per tutto. Le tagliamo la famosissima torta, sporchiamo piatti, forchettine, tempo del nostro cameriere incollato ai suoi servigi quando potrebbe vendere ad altri tavoli, ci prendiamo la responsabilità di una torta che non abbiamo preparato noi, che tra l’altro vendiamo anche dessert, teniamo un’intera serata il tavolo per lei e i suoi festeggiamenti e comodità, mandando a casa altra gente e non dovremmo chiederle nulla in cambio?

Voglio pensare che ci sia rimasto male per il fatto che non abbiamo le casse per riprodurre la canzoncina “tanti auguri a te”. Le chiediamo scusa. La prossima volta se ci avverte, ingaggiamo un cantante professionista con tanto di coro.

Cari Clienti: avvertiteci del festeggiamento che il taglio della torta lo offriamo noi.