Arriva il corso gratuito di tennis per gli over 65 al Sunshine BioTrading Tennis Club

22/08/2023 11:02:00

Hai la passione per il tennis ma non hai mai avuto l'opportunità di far parte di un club? Hai superato il 65° anno di età e desideri ancora sfoggiare le tue abilità sportive? Una nuova iniziativa potrebbe essere la soluzione che stavi cercando: un corso gratuito di tennis, aperto esclusivamente a coloro che non sono mai stati tesserati con la FIT e hanno raggiunto o superato i 65 anni.

Quest'anno, nelle giornate di Sabato nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, i campi del Sunshine BioTrading Tennis Club, in Contrada Dammusello, 746/B a Marsala, ospiteranno il corso di tennis, offrendo un'opportunità unica per imparare, migliorare o semplicemente avvicinarsi a questo affascinante sport. L'iniziativa è guidata dal Maestro Franchino.

Come accennato, per poter partecipare ci sono alcuni requisiti da rispettare. In primo luogo, è necessario tesserarsi per la prima volta con la FIT, con un costo di soli 19 euro. Questa è l'unica spesa richiesta per poter beneficiare del corso.



In secondo luogo, è richiesto un certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica, da presentare prima dell'inizio del corso. Questo documento garantisce che il tuo stato di salute sia adeguato all'attività fisica leggera e non competitiva.

Sei interessato a questa opportunità? Per ricevere ulteriori dettagli o iscriverti, contatta il Maestro Franchino al numero 329.4141004.



Non importa se hai esperienza pregressa o sei alle prime armi: il corso si adatta a tutte le abilità e livelli. È il momento perfetto per scendere in campo, fare nuove amicizie e godersi una partita di tennis sotto il sole di inizio autunno.