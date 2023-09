Mazara, Francesco Foggia: "Pronti a difendere nuovamente l'Abele Ajello"

19/09/2023 22:00:00

Si anima lo scenario politico a Mazara del Vallo in vista delle elezioni amministrative del 2024. L'ex consigliere comunale Francesco Foggia interviene pubblicamente a difesa dell'ospedale "Abele Ajello". Qui di seguito la nota completa, con la quale afferma di voler continuare lottare per l'ospedale, affinché vengano risolte le criticità che sta vivendo, per la comunità mazarese e non solo.

"L'Ospedale di Mazara del Vallo non è secondo a nessuno, nel passato, anche recente, ho fatto tante battaglie insieme a moltissimi nostri concittadini portando tanti risultati ed opponendomi ai poteri forti che miravano ad umiliare la nostra comunità. Noi li abbiamo contrastati, ottenendo un nosocomio di primo livello e portando in Città reparti quali la radioterapia, che, vorrei ricordare, è stata una mia espressa richiesta ed è stata una grossa conquista. Un ospedale nuovo, efficiente e all’avanguardia quello che la Città di Mazara del Vallo può vantarsi di avere e che è rinato grazie al nostro concittadino Massimo Russo, che fece arrivare oltre 30 milioni di euro per la ristrutturazione.

Chi dimentica il passato è complice di chi oggi vuole portare al collasso la nostra struttura ospedaliera, e ad oggi purtroppo, da quel che leggo dai comunicati e dalle interviste rilasciati da parte del Tribunale dei Diritti del Malato, si evincono diverse criticità, tante perplessità e soprattutto emergono troppi interrogativi.

Allora io mi chiedo, ma la classe politica mazarese, e mi rivolgo a tutti i suoi rappresentanti attuali, non è che, presa da accordi sottobanco o da strategie elettorali varie per la prossima campagna elettorale, ha dimenticato quello che abbiamo ottenuto o, ancor peggio, ha deciso di svendere il Nostro Abele Ajello? Se così fosse, hanno fatto i conti sbagliati, molto sbagliati. Non permetteremo che ciò avvenga e, sebbene lavorativamente impegnato fuori dalla mia terra, lotterò e lotteremo affinché ci si desti dal torpore e ci si batta per difendere un diritto che abbiamo acquisito negli anni passati.

Chiedo ai nostri rappresentanti: siete troppo impegnati a queste intese a discapito del nostro ospedale con il solo obiettivo di cercare consensi?

Se non è così, scendiamo in campo tutti insieme affianco a chi per adesso sta alzando la voce a difesa del nostro Ospedale?

L’Abele Ajello è di tutti, non solo dei mazaresi ma di un’intera area della Sicilia occidentale, non è semplice campanilismo il mio, ma un alzare la voce per far rispettare una comunità e soprattutto per realizzare quello che c’è su carta e che ancora non trova esecuzione piena. Francesco Foggia c’è stato nel passato e continuerà ad esserci a difesa dell’Abele Ajello e di tutta la comunità.

Io sono pronto".

Francesco Foggia