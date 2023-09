La rivitalizzazione di importanti spazi cittadini in Sicilia al centro dell’iniziativa L’Europa nella mia Regione

25/09/2023 11:16:00

Dal 25 settembre al 25 ottobre si terranno attivazioni e iniziative per sensibilizzare e informare i cittadini siciliani sull’azione dell’UE a favore della regione.



L’iniziativa di comunicazione è stata avviata dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione Europea in collaborazione con la Regione Siciliana.



Palermo, 25 settembre 2023 – Si accendono i riflettori sulla rivitalizzazione di spazi cittadini in Sicilia fino al prossimo 25 ottobre. Sotto il motto “I nostri luoghi hanno nuovi colori”, il mese di informazione pubblica e attività metterà in evidenza i risultati significativi per le comunità locali, grazie al sostegno dell'UE, contribuendo all'inclusione sociale e a dare nuova vita a diverse aree urbane e suburbane.



L’iniziativa riguarda in particolare la realizzazione di 22 alloggi di edilizia sociale a Trapani all’interno di un complesso in via Pantelleria, nonché la riqualificazione del centro sportivo “Gaspare Umile” di Marsala. Due simboli di ripartenza, che hanno visto la stretta collaborazione tra Unione Europea e Regione Siciliana, con cui si vuole dare una risposta concreta alla richiesta di soluzioni abitative accessibili, e a nuovi spazi di aggregazione per i più giovani. Interventi simili sono stati realizzati anche in numerose altre località della Sicilia, come per esempio nel quartiere di Ballarò a Palermo e a Ragusa-Ibla.

Nell'ambito dell'iniziativa di comunicazione “L'Europa nella mia regione”, sono previste varie attività rivolte alle comunità locali direttamente interessate (comprese attività dedicate agli studenti).



Il prossimo 29 settembre, presso il complesso di via Pantelleria a Trapani, si terrà un laboratorio creativo coordinato dall’illustratore nisseno Angelo Crazyone rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio e che mira a realizzare un’opera d’arte collettiva che andrà a decorare gli spazi dell’edificio di social housing. Il workshop verrà coordinato dall’artista, che ha anche firmato l’illustrazione principale dell’iniziativa.



Il 17 ottobre, presso il Centro Sportivo “Gaspare Umile” di Marsala, si svolgerà una giornata di attività all’aperto, fra cui una corsa non competitiva rivolta agli studenti delle scuole secondarie del territorio. Questa attività verrà capitanata da due ospiti d’eccezione: i mezzofondisti di Valderice Ala e Osama Zoghlami, protagonisti ai recenti campionati del mondo di atletica leggera disputati a Budapest, in Ungheria. Il Centro Sportivo, che è stato oggetto di riqualificazione con fondi europei, ospiterà anche tornei di calcio e rugby a cui parteciperanno alcune associazioni del territorio.



Il 17 ottobre, alle ore 10:00, sarà organizzata una conferenza stampa speciale presso il Centro Sportivo, alla presenza di rappresentanti delle autorità locali e regionali e della Commissione Europea, con la presenza di Ala e Osama Zoghlami.

Fino al 25 ottobre, l’iniziativa “L’Europa nella mia regione” sarà visibile su canali online e offline (manifesti, radio e TV) nella provincia di Trapani e in alcune delle principali aree metropolitane della Sicilia (Palermo, Catania, Ragusa).



«Siamo molto orgogliosi di mostrare che c'è una dimensione europea nelle realtà locali e che le realizzazioni congiunte di questo tipo fanno la differenza. Questa iniziativa fa parte di un più ampio sforzo di comunicazione dell'UE che abbiamo messo in atto dal 2018 in stretta collaborazione con più di 50 regioni europee fino ad oggi» afferma Monika Hencsey, Direttore del Bilancio, della Comunicazione e degli Affari generali presso la Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione Europea. «In ogni regione, raccontiamo la storia di luoghi di particolare significato per le comunità regionali e che costituiscono una parte intrinseca della loro vita quotidiana. Siamo molto orgogliosi di unire gli sforzi con la Regione Siciliana lavorando su progetti concreti come questo e farli conoscere a tutta la popolazione».



«Il recupero di alloggi di proprietà pubblica da destinare alle famiglie e di spazi di aggregazione per i giovani significa dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini siciliani e contribuire alla riqualificazione del nostro territorio» – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – «L'utilizzo virtuoso delle risorse europee costituisce un'opportunità per orientare l'azione regionale verso interventi di inclusione sociale, nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità».





L‘iniziativa “L’Europa nella mia regione”



“L'Europa nella mia regione” è un'azione di comunicazione congiunta tra l'UE e le regioni partner che mette in risalto i risultati locali sostenuti dall'UE in tutta Europa. Essa va a sostegno della realizzazione di iniziative di informazione pubblica ed esperienze dal sapore prettamente locale, sviluppandole intorno ai luoghi più popolari che fanno parte di ciascuna identità territoriale. L'essenza dell'iniziativa a cura della Commissione europea è quella di mettere in luce i progetti co-finanziati dall'UE che sono tra i più significativi per le popolazioni regionali. I luoghi presentati rappresentano un orgoglio per i cittadini e sono parte integrante del sentimento di appartenenza alla comunità territoriale. Dal 2018 sono state realizzate oltre 70 iniziative di questo tipo in 12 Stati membri: Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Romania, Svezia e Paesi Bassi. La Sicilia ha partecipato all'iniziativa “L’Europa nella mia regione” già nel 2019, in relazione al completamento della Ferrovia Circumetnea. Negli ultimi anni, altre nove Regioni italiane hanno partecipato a “L’Europa nella mia regione”: Abruzzo, Campania, Marche, Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna, Umbria e Veneto".

https://www.europelovesicily.it/europa-nella-mia-regione-i-nostri-luoghi-hanno-nuovi-colori/



https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion/regional-campaigns/IT02_it

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion/regional-campaigns_it



https://www.europelovesicily.it/