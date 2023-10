L'elenco dei supermercati con i prezzi scontati in Sicilia ed in provincia di Trapani 

02/10/2023 09:11:00

Fino al 31 dicembre, per 3 mesi, alcuni dei punti vendita dei supermercati di tutta Italia aderiranno all’iniziativa che il governo ha messo in piedi per contrastare l’inflazione. Si venderanno a prezzi calmierati tutta una serie di prodotti di prima necessità. Si tratta sia alimentari che non, prodotti per l’infanzia e di largo consumo, che saranno determinati dalle aziende e dalle catene distributive.

Al Patto anti-inflazione hanno aderito 32 associazioni della distribuzione moderna, del commercio tradizionale, esercenti e cooperative, settore farmaceutico e parafarmaceutico: Federdistribuzione, Ancd – Conad, Ancc – Coop, Confcommercio, Fiesa – Confesercenti, Confcooperative – consumo e utenza, Confimprese, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Federfardis, Mnlf, Culpi, Fnpi, Unaftisp. L’ok è arrivato anche dalle principali associazioni del mondo dell’industria alimentare e non.

Cliccando qui potete leggere l'elenco degli aderenti in Sicilia.

Qui sotto il dettaglio della provincia di Trapani.

Supermercati in provincia ... by Redazione Tp24