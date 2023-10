07/10/2023 22:00:00

Colombaia di Trapani, Ciminnisi (M5S): "C’è il progetto esecutivo, ora la gara"

«Il PNRR, ridarà nuova vita a uno dei luoghi del cuore dei trapanesi: la Colombaia». Ne dà conferma la deputata regionale del M5S, Cristina Ciminnisi, vice presidente della Commissione Unione Europea dell’ARS. Il direttore generale del dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana ha riferito proprio alla Commissione. La Colombaia di Trapani rientra tra i progetti strategici del Piano per i grandi attrattori culturali inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. «Il progetto esecutivo – spiega la vicepresidente Ciminnisi – è pronto. La spesa prevista è quella già preventivata di 27 milioni di euro; il soggetto attuatore sarà la Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani».

«Adesso – sottolinea Ciminnisi - bisogna correre per passare dal progetto esecutivo alla fase di gara per completare il restauro entro il termine previsto del 2026. Seguiremo quest’iter da vicino per non correre il rischio di perdere questa opportunità per il nostro territorio e per la comunità trapanese».

«Il restauro della Colombaia – conclude Ciminnisi -, è anche il recupero di una parte della memoria dei trapanesi. Le vicende del Castello di Mare o torre Peliade, si perdono e si confondono tra storia e leggenda. La Colombaia a sentinella del porto, è simbolo per eccellenza della resilienza della città e della sua gente».