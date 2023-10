Meteo. Caldo e scirocco in provincia di Trapani, torna il rischio incendi

18/10/2023 07:44:00

Torna il sole grazie all’alta pressione che in Sicilia favorisce il bel tempo per la giornata di mercoledì 18 ottobre. Massime estive con valori compresi tra i 23 ed i 32 gradi.

Qualche nuvola oggi in provincia di Trapani. Queste le previsioni

Mercoledì 18 Ottobre: generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 21°C, massima 28°C. In particolare avremo poche nubi al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 28°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 3 sarà di 21°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 15km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità tra 19km/h e 26km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Est con intensità tra 29km/h e 35km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 3.9, corrispondente a 658W/mq.

Giovedì 19 Ottobre: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 29°C, la minima di 22°C alle ore 7. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da Sud con intensità compresa tra 37 e 43km/h, alla sera forti da Sud-Sud-Est con intensità tra 37km/h e 44km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.9, corrispondente a 731W/mq.



Ma a partire da domani si intensifica il vento di Scirocco, il vento caldo da Sud che rischia di alimentare incendi, come avvenuto nei giorni scorsi. Persiste quindi, ad ottobre inoltrato, il rischio incendi.

Nonostante ciò è terminato pochi giorni fa il servizio antincendio della Regione Siciliana, come abbiamo raccontato su Tp24.

A lanciare l'allarme anche il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, che ha chiesto di prorogare il servizio.

Ecco la sua nota.

"È con la massima urgenza che abbiamo richiesto alla Regione Siciliana, nelle persone del Presidente Schifani e dell'Assessore al territorio e ambiente, Elena Pagana, con dovuta conoscenza al Prefetto di Trapani, dottoressa Cocuzza, di prorogare il servizio di pattugliamento, avvistamento e contrasto incendi ad opera del Corpo Forestale, terminato lo scorso 15 ottobre. Stante le previsioni meteo che indicano, nei prossimi giorni, l'accentuarsi dei venti, è indispensabile che i Forestali - unici ad avere uomini, mezzi e competenze per il contrasto degli incendi boschivi - siano presenti sul nostro territorio e attivi in località Biro in caso di necessità: attendere il loro arrivo da altre zone della provincia comporterebbe una fatale perdita di tempo che è necessario scongiurare. Certi di un positivo accoglimento della nostra richiesta, invitiamo in ogni caso i nostri concittadini a contribuire con segnalazioni tempestive di qualsivoglia attività concretamente sospetta o, chiaramente, di ogni focolaio, allertando le Forze dell'ordine e l'ufficio comunale di Protezione Civile nella persona del geometra Andrea Agosta. Altresì, invitiamo quanti possano rendersi disponibili all'attività di ronda e deterrenza sul territorio, a mettersi in contatto con la rete di volontari oppure a segnalare la propria disponibilità tramite messaggio sulla pagina Facebook Francesco La Sala Sindaco di San Vito Lo Capo, lasciando il proprio numero di telefono che, ovviamente, non sarà divulgato se non ai responsabili dell'attività.

La pubblica sicurezza e la salvaguardia dell'ecosistema – in particolare, in questo caso, delle zone boschive – sono priorità a cui ciascuno di noi ha il dovere di contribuire e il diritto di veder riconosciuta la massima attenzione".