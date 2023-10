27/10/2023 13:39:00

Per Trapani era il simbolo del pollo allo spiedo. E' venuto a mancare Franco "pollo", come tutti lo chiamavano, cioè Francesco Di Marzo, titolare di uno dei più noti, e storici, girarrosto in città.

La sua famosa gastronomia contava su una nutrita schiera di clienti affezionati e ha fatto compagnia, con i suoi prodotti, a centinaia di famiglie trapanesi. Il piccolo locale di Via Matera la sera era sempre affollato di gente.

Francesco Di Marzo aveva 80 anni, ed esercitava il suo mestiere dall'inizio degli anni '80.