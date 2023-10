Marsala: a rischio crollo il curvone del "Fortino". La denuncia di "Uguaglianza Per la Sicilia"

28/10/2023 17:25:00

E' a rischio crollo il curvone della litoranea SP84 all'altezza dell'ex "Fortino", le fotografie che potete vedere nella fotogallery di questo articolo sono eloquenti di una situazione di grave pericolo.

A denunciare le condizioni in cui versa la litoranea è il Movimento Uguaglianza per la Sicilia che invita l'amministrazione comunale di Marsala e il Libero Consorzio di Trapani, ad intervenire per verificare lo stato in cui versa il tratto di strada SP84, la litoranea che collega Marsala con Petrosino nella prossimità della curva prima del "Fortino" andando verso Petrosino.

"Sono presenti delle crepature visibili a vista d’occhio sull'asfalto e cedimenti della banchina dovuta alla mancanza di rafforzamenti - si legge in una nota del Movimento -. Proprio in questo tratto sono stati fatti dei lavori per i quali sono stati stanziati milioni di euro, ma non sono stati eseguiti a regola d’arte. Non è pensabile che venga realizzato un cordolo di fondazione della sede stradale - continua la nota del Movimento Uguaglianza per la Sicilia - e non venga protetto da un rafforzamento che affianchi la banchina tramite la realizzazione di alcune strutture artificiali situate a ridosso della costa a protezione dell’erosione provocata dal moto ondoso".

"Questa situazione della strada non deve essere sottovalutata, perché è fortemente probabile il cedimento improvviso a rischio della incolumità pubblica e dell'utilizzo della litoranea. Il Movimento Uguaglianza per la Sicilia - conclude la nota - chiede un intervento immediato e delle risposte celeri, per la sicurezza di tutti".