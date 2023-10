Mazara, Sinistra Italiana: "L'assessore Casale non è un nostro tesserato"

28/10/2023 09:20:00

La segreteria di Sinistra Italiana replica ad un articolo di TP24 riguardante le manovre politiche in vista delle prossime elezioni amministrative a Mazara nel quale riportiamo la decisione del partito di non appoggiare il sindaco uscente Salvatore Quinci.

In particolare, la segretaria di Sinistra Italiana, Angela Marino, puntualizza il fatto che l'attuale assessore della giunta Quinci, Gianfranco Casale, non è un tesserato del partito. Qui la nota completa della segretaria:

"Come circolo di Sinistra Italiana siamo costretti ad intervenire rispetto a quanto riportato nell’articolo pubblicato da TP24 in data 26/10/2023 ribadendo che il Dott. Gianfranco Casale, attualmente assessore in carica nella giunta del Sindaco Dott. Salvatore Quinci non è un tesserato di Sinistra Italiana. Lo stesso è stato eletto consigliere comunale nella lista di “Partecipazione politica” e successivamente diventato assessore sempre in quota alla stessa lista civica. Si spera quindi di avere chiarito in modo inequivocabile che Sinistra Italiana non è presente nella giunta Quinci".