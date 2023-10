  Mazara. Consegnati i lavori per il potabilizzatore

29/10/2023 06:03:00

“Entro marzo verrà realizzato l'impianto automatico di abbattimento nitrati dell'acqua”. A detta dell’amministrazione comunale, guidata da Salvatore Quinci (Azione), nella primavera del 2024 dovrebbe potersi scrivere la parola fine, all’ultra decennale problema delle acque non adatte al consumo umano, in alcune ampie zone della Città del satiro danzante.

APPALTO PER IL DENITRIFICATORE - I lavori per il potabilizzatore/denitrificatore sono stati consegnati il 24 ottobre alla Società Impiantistica Generale S.R.L. di Sebastiano al Vesuvio in provincia di Napoli. Lo ha annunciato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente che pochi giorni fa ha partecipato alla consegna formale dell'appalto all'impresa aggiudicataria. Erano, inoltre, presenti insieme al dirigente del settore tecnico comunale, ing. Marcello Bua e al responsabile del procedimento geometra Mario D'Agati.

135 GIORNI DI LAVORO - La società dovrà realizzare l'impianto automatico di abbattimento del contenuto dei nitrati dell'acqua erogata dai pozzi di Ramisella entro 135 giorni. L'appalto, con il criterio della proposta economicamente più vantaggiosa, è stato aggiudicato con un ribasso del 2,2% sull'importo a base d'asta di euro 483.477,23 oltre ad euro 21.652,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

"Riportare il valore dei nitrati - dichiara l’assessore Torrente - contenuti nell'acqua erogata dai pozzi di Ramisella ai livelli consentiti dalla legge e finalmente potabile. E' questo l'obiettivo del progetto che l'amministrazione comunale sta per concretizzare andando a risolvere un problema che attanaglia la Città da anni. Nel corso di un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali, i tecnici e l'impresa aggiudicataria dell'appalto abbiamo effettuato la consegna dei lavori di realizzazione dell'impianto automatico di abbattimento del contenuto di nitrati nell’acqua”.

UNA SCELTA DETTATA DAI COSTI-BENEFICI - “Un confronto - continua Torrente - tra le soluzioni progettuali proposte ha portato a scegliere la tecnologia a scambio ionico per il confronto costi-benefici. In meno di 5 mesi l'impianto sarà finalmente realizzato e potremo risolvere una volta per tutte il problema della potabilità dell'acqua erogata dai pozzi di Ramisella".

900 MILA EURO - L'investimento complessivo è di circa 900mila euro, comprensivo di oneri tecnici e somme a disposizione dell'amministrazione per l'attuazione del progetto. La copertura economica arriva in parte da residui di mutui già contratti negli anni precedenti con la Cassa Depositi e Prestiti e per circa 96mila euro da contribuzione di compensazione ambientale della società Energia Trapani Verde srl. Il progetto, elaborato su incarico dell'amministrazione dallo studio dell'ingegnere Matteo Noventa, è stato approvato con determina n. 755/2023 del dirigente del settore tecnico. Responsabile unico del procedimento è il tecnico comunale Mario D'Agati con il supporto tecnico specialistico dell'ingegnere chimico Nino Polizzi di Trapani. Il sito in cui verrà realizzato l'impianto nei pressi degli impianti idrici di Ramisella si trova nella via Nuova Zelanda.

UN ITER INIZIATO QUASI TRE ANNI FA - “Dopo circa 17 anni – annunciavano in una nota stampa diramata a luglio del 2021, dall’allora assessore comunale ai Lavori Pubblici, Michele Reina e all’Urbanistica, Vincenzo Giacalone – nei quali la comunità mazarese è stata costretta a convivere con il problema dell’alto valore dei nitrati nei pozzi di Ramisella 1, 2 e 3, la nostra amministrazione punta a risolvere la problematica, abbiamo approvato in giunta il progetto per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione che consentirà di abbattere il valore dei nitrati e di tornare ad erogare acqua potabile nei quartieri del Trasmazaro e Tonnarella”. I due assessorati, ognuno per le proprie competenze con i rispettivi uffici, avevano seguito l’iter (culminato con la deliberazione di Giunta n. 125 del 28 luglio 2021) con cui fu approvato il progetto ‘Lavori per la realizzazione di un impianto automatico di abbattimento contenuto di nitrati nell’acqua dei pozzi Ramisella’.

