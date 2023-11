Handball: in serie B vincono sia la Th Alcamo che la Pallamano Marsala

01/11/2023 07:00:00

Ancora una vittoria per Alcamo che batte al Nuovo Pala Verga Ragusa per 40-27. Il risultato consente alla formazione Alcamese di restare da sola in testa alla classifica con sei punti. La partita ha dato il meglio di se nel primo tempo, con la formazione di Benedetto Randes che ha giocato un gran bel match grazie a difese estreme e gioco in velocità. Menzione speciale per Pino Giacalone, 13 reti per la talentuosa ala sinistra Alcamese. Per Alcamo si aggiorna ancora la sua striscia vincente che con la vittoria su Ragusa arriva a quota 22, al netto delle vittorie in Coppa Sicilia e Supercoppa.

Ottima prestazione e secondo successo in trasferta per la Autosicura Pallamano Marsala che sabato pomeriggio va a vincere su un campo difficilissimo contro quello l'Handball Scicli Social Club. I ragazzi lilibetani sono stati compatti e grintosi fino all'ultimo minuto di gioco, nonostante i molti errori in attacco sono riusciti a sfruttare la loro velocità e a portare a casa due punti importantissimi. “Stiamo prendendo sempre più consapevolezza delle nostre capacità, dichiara Vito Di Giovanni, l’età dei giocatori non è l’unica caratteristica che identifica la nostra squadra, possiamo certamente affermare che possiamo essere protagonisti in questo campionato ed affrontare ogni avversario lottando per la vittoria”.

A2 femminile: Per quanto riguarda la Pallamano Marsala al femminile le ragazze sabato hanno affrontato la favorita del girone l'Aretusa, squadra molto esperta. Nonostante il dislivello le lilybetane non hanno mollato, ma nonostante tutto le Aretusee mettono a segno 40 goal con le ragazze della Pallamano Marsala che sono riuscite a mettere a segno ben 21 reti grazie alle ottime prestazioni delle più piccole del gruppo Ilaria Di Giovanni (7reti) e Giulia Torrente (5reti) entrambe classe 2010.