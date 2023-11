Francesca Todaro è la nuova responsabile del Coordinamento donne della Cgil Trapani

02/11/2023 10:15:00

Francesca Todaro è la nuova responsabile del Coordinamento donne della Cgil di Trapani.

La sindacalista, che subentra a Daniela Milana, componente della segreteria della Cgil di Trapani e prima responsabile del “Coordinamento", istituito nell’agosto del 2022, è stata nominata, nel pomeriggio di ieri, nel corso di un incontro a cui hanno peso parte la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, la responsabile del Coordinamento donne della Cgil Sicilia Elvira Morana e la componente della segreteria della Cgil Sicilia Gabriella Messina.



Francesca Todaro, trapanese di 59 anni, affiancherà il nuovo incarico a quelli già ricoperti di segretaria di organizzazione della Funzione pubblica Cgil e responsabile degli Enti locali, dei Vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dei Regionali della Fp.



“Le questioni di genere - dice la neo responsabile del Coordinamento donne Francesca Todaro – vanno affrontate con grande attenzione. Le pari opportunità sono ancora lontane dall’essere pienamente raggiunte, soprattutto nelle aree periferiche. Per questo sarà importante declinare in tutto il territorio trapanese le proposte della Cgil nazionale e regionale. Il tema delle politiche del lavoro - conclude – sarà affrontato in tutti gli aspetti, dallo sfruttamento, ai salari, all’accesso delle donne nel mondo del lavoro, così come il tema delle politiche sociali rivolte alle donne, per arginare povertà e disagio sociale”.