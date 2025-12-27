Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
27/12/2025 09:57:00

European Energy realizza in Sicilia il più grande impianto agrivoltaico d’Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/european-energy-realizza-in-sicilia-il-piu-grande-impianto-agrivoltaico-d-italia-450.png

Via libera definitivo a un investimento da oltre 200 milioni di euro per un impianto agrivoltaico da 225 megawatt che sorgerà nei pressi di Vizzini, in provincia di Catania. A realizzarlo sarà European Energy, gruppo danese attivo nel settore delle energie rinnovabili e già presente in Italia con diversi progetti.

 

La decisione finale arriva dopo l’aggiudicazione, da parte dell’azienda, dell’asta FerX “contract for difference”, grazie alla quale European Energy si è assicurata cinque progetti solari tra Sicilia, Puglia e Molise, per una potenza complessiva di 513 megawatt e un impegno economico di circa 500 milioni di euro. Tra questi, quello di Vizzini è il più rilevante in termini di dimensioni e investimento.

 

Autorizzato nel 2023, l’impianto diventerà, una volta operativo, il più grande parco solare d’Italia. Il progetto prevede l’installazione di strutture fotovoltaiche sopraelevate che consentiranno di mantenere attive le coltivazioni agricole sottostanti, garantendo il doppio utilizzo del suolo e la continuità delle attività rurali.

 

«L’investimento di Vizzini coniuga energia pulita e agricoltura di qualità ed ha un’importante ricaduta anche in termini di filiera industriale e attrazione di capitali esteri», spiega Alessandro Migliorini, direttore e country manager per l’Italia di European Energy. «Gran parte delle risorse sarà destinata a investimenti diretti nel nostro Paese».

Secondo l’azienda, solo un terzo dell’investimento riguarda la componente tecnologica dei pannelli fotovoltaici, mentre il resto interesserà opere civili, progettazione, studi agronomici e competenze specialistiche, contribuendo allo sviluppo di una filiera agrivoltaica nazionale.

 

«Il recente risultato dell’asta FerX – sottolinea Thorvald Spanggaard, vicepresidente esecutivo e responsabile dello sviluppo progetti – garantisce stabilità dei ricavi a lungo termine e ha reso possibile questa decisione di investimento».

European Energy ha già realizzato in Italia impianti di rilievo, come il parco solare di Troia, in Puglia, entrato in funzione nel 2022 e all’epoca il più grande del Paese. Con il progetto di Vizzini, la Sicilia si conferma al centro della strategia nazionale sulle energie rinnovabili.

 









Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette

Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...