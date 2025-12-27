European Energy realizza in Sicilia il più grande impianto agrivoltaico d’Italia

27/12/2025 09:57:00

Via libera definitivo a un investimento da oltre 200 milioni di euro per un impianto agrivoltaico da 225 megawatt che sorgerà nei pressi di Vizzini, in provincia di Catania. A realizzarlo sarà European Energy, gruppo danese attivo nel settore delle energie rinnovabili e già presente in Italia con diversi progetti.

La decisione finale arriva dopo l’aggiudicazione, da parte dell’azienda, dell’asta FerX “contract for difference”, grazie alla quale European Energy si è assicurata cinque progetti solari tra Sicilia, Puglia e Molise, per una potenza complessiva di 513 megawatt e un impegno economico di circa 500 milioni di euro. Tra questi, quello di Vizzini è il più rilevante in termini di dimensioni e investimento.

Autorizzato nel 2023, l’impianto diventerà, una volta operativo, il più grande parco solare d’Italia. Il progetto prevede l’installazione di strutture fotovoltaiche sopraelevate che consentiranno di mantenere attive le coltivazioni agricole sottostanti, garantendo il doppio utilizzo del suolo e la continuità delle attività rurali.

«L’investimento di Vizzini coniuga energia pulita e agricoltura di qualità ed ha un’importante ricaduta anche in termini di filiera industriale e attrazione di capitali esteri», spiega Alessandro Migliorini, direttore e country manager per l’Italia di European Energy. «Gran parte delle risorse sarà destinata a investimenti diretti nel nostro Paese».

Secondo l’azienda, solo un terzo dell’investimento riguarda la componente tecnologica dei pannelli fotovoltaici, mentre il resto interesserà opere civili, progettazione, studi agronomici e competenze specialistiche, contribuendo allo sviluppo di una filiera agrivoltaica nazionale.

«Il recente risultato dell’asta FerX – sottolinea Thorvald Spanggaard, vicepresidente esecutivo e responsabile dello sviluppo progetti – garantisce stabilità dei ricavi a lungo termine e ha reso possibile questa decisione di investimento».

European Energy ha già realizzato in Italia impianti di rilievo, come il parco solare di Troia, in Puglia, entrato in funzione nel 2022 e all’epoca il più grande del Paese. Con il progetto di Vizzini, la Sicilia si conferma al centro della strategia nazionale sulle energie rinnovabili.



