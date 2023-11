Volley B1: sabato al Palazzetto importante sfida classifica per la GesanCom Marsala

10/11/2023 12:00:00

Turno casalingo nella sesta giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile per la GesanCom Marsala Volley che affronterà, sabato 11 novembre al Palazzetto dello Sport di Marsala con inizio alle ore 17.30, la Sapori del Granaio Benevento di San Salvatore Telesino. A prima vista, considerata la posizione in classifica delle avversarie, sembrerebbe un match alla assoluta portata delle ragazze di Coach Ciccio Campisi che invece hanno l’obbligo di non sottovalutare la sfida che potrebbe, data la loro primaria necessità di muovere la classifica, divenire un altro match complicato per le lilibetane. Le ragazze dell’Olimpia Volley si recheranno a Capo Boeo con il piglio di chi vuole a tutti i costi portare punti a casa, e considerato che il roster guidato da Coach Francesco Eliseo consta di atlete di assoluta esperienza come la palleggiatrice Elena Foresi giunta in Campania dopo una stagione alla Valsabbina Brescia in A2, il carattere dell’incontro diventa interessante già da prima del fischio di inizio.

Diviene così, per capitan Varaldo e compagne dopo la sconfitta di Arzano, un match da prendere con le pinze e da giocare con il massimo della concentrazione per provare ad acquisire quell’intera posta in palio che consentirebbe il rilancio in classifica delle marsalesi. L’intenso lavoro settimanale delle ragazze della GesanCom Marsala Volley lascia presagire ad un bel match testimoniato anche dalle parole del Vice Presidente Maurizio Falco: “Non dobbiamo sottovalutare nessuno degli impegni che il calendario ci porrà davanti. Il match di sabato è da prendere con il piglio giusto, lo dobbiamo ai nostri tifosi ed al nostro pubblico che ci sostengono sempre anche al di la del risultato. In settimana la squadra ha lavorato duramente in vista di questo incontro, sono certo che darà il massimo in campo per ottenere il massimo possibile”.

Sarà possibile vedere la diretta del match sabato 11 novembre con inizio alle 17.30 sul profilo facebook “Marsala Volley” grazie al link che inseriremo nei minuti antecedenti l’inizio del confronto. L’arbitro dell’incontro GesanCom Marsala Volley Vs Sapori del Granaio sarà il Sig. Gabriele Mantegna coadiuvato dal Sig. Giuseppe Pampalone.

Di seguito le interviste alla schiacciatrice Giulia Modena ed al Vice Presidente Maurizio Falco.