Sicilia, terminati oggi i secondi esami di maturità al liceo di Spadafora

11/11/2023 18:00:00

E' terminato oggi per 11 studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Spadafora, il secondo esame orale di maturità.

La decisione presa dal Tar dopo che aver accertato gravi irregolarità in seguito alla denuncia di una studentessa che non aveva gradito il voto finale e ha accusato l’insegnante di storia e filosofia per essersi comportata, nei suoi confronti, in modo differente rispetto ai suoi compagni.

Insegnante che intanto è stata trasferita in una scuola di Messina e ora rischia 6 mesi di sospensione.

Gli undici studenti, dopo aver trascorso l’estate in ansia in attesa del verdetto, sono tornati serenamente davanti alla commissione con la speranza di poter ricominciare il nuovo percorso intrapreso e visto la giornata dedicata a San Martino di brindare al “tormentato diploma” con un buon vino novello.